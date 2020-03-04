«Первое здравое решение Первого канала»: Максим Фадеев о Little Big и «Евровидении»

Продюсер, несмотря на конфликт с Первым каналом, считает это решение здравым и правильным.

На «Евровидение-2020» в Нидерланды поедет рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big. Это стало шоком для многих. Но приятным шоком. Зрители уже привыкли, что на музыкальный конкурс отправляют «своих» артистов из привычной эстрады. Однако в этом году, похоже, Первый канал решил все-таки сменить тактику. Продюсер Максим Фадеев, который находится в конфликте с Первым каналом, прокомментировал эту новость. Он считает, что это первое здравое решение телеканала.

«Меня сложно обвинить в ангажированности к Первому каналу. Вы знаете, как я к нему отношусь, руководству и музыкальной редакции. Это первое за последние годы, единственное, здравое , правильное решение, что они отправляют на «Евровидение», наконец-то, нормальную современную группу, которая сможет представить нашу страну в соответствии с сегодняшним веянием времени. Наконец-то! Удачи», — прокомментировал продюсер.

Между тем, лидер группы Илья Прусикин отметил, что они и сами не ожидали, что станут представлять страну на таком конкурсе. Их стиль – провокация, эпатаж, высмеивание стереотипов о русских, треш-клипы. И как признался Прусикин, они и на «Евровидении» не будут изменять себе. Будет что-то с чем-то. Звезды шоу-бизнеса поддерживают Little Big, а пользователи пишут, что у них наконец-то появилась причина смотреть «Евровидение» и болеть за наших.

«Группа чувствует огромный груз ответственности. Потому что это — представлять страну. Поначалу была радость, а потом пришел страх. Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не упасть в грязь лицом», — сказал Прусикин.