Обозреватель: России и Европе нужна Турция, чтобы уладить конфликт в Сирии

Турецкие солдаты были убиты сирийскими правительственными войсками в ходе наступления по захвату Идлиба, последней удерживаемой повстанцами провинции в Сирии, при поддержке России, напоминает автор в статье для Sabah. В ответ Турция начала разрушительное контрнаступление с использованием беспилотников, уничтожив множество сирийских правительственных танков и артиллерию, а также объявила, что предоставит свободный проход мигрантам, желающим попасть в Европу. В результате тысячи беженцев двинулись к границе с Грецией.

Наступление с участием беспилотников заложило основу для всесторонней операции турецких войск в регионе с целью отбросить сирийские правительственные силы к границам, обозначенным в соглашении от 2018 года, подписанном Россией и Турцией на российском черноморском курорте Сочи, отмечает журналист.

По словам Дурана, Турция, скорее всего, дождётся встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, запланированной на четверг.

Однако, если Россия захочет избежать дорогостоящего конфликта в Сирии, было бы разумно принять во внимание требования Турции и подготовить проект нового Сочинского соглашения, подёркивает он.

«Переговоры по новому Сочинскому соглашению пойдут на пользу как Москве, так и Анкаре. России не продержаться в Сирии без Турции», — добавляет Дуран.

Обозреватель отмечает, что Европа также должна прислушаться к предупреждениям Турции и согласиться с тем, что миграционный кризис, вызванный девятилетним конфликтом в Сирии, является проблемой не только турецкой стороны.

«Им не следует приезжать в Анкару, предлагая заключить соглашение, обещающее ещё несколько миллиардов евро», — пишет автор.