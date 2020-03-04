Все мы немножко лошади: Женский день на скачках в Эйнтри

Очередные гулянья по поводу легендарных скачек состоялись в британском графстве Мерсисайд. Трехдневный праздник на Grand National Festival, кроме прочего, знаменит своим классическим дресс-кодом, который, лоднако, гости интерпретируют по-своему.

Дамы превращают коктейльные платья и изящные шляпки для скачек в откровенные, парадоксальные наряды, а сопутствующие «Женскому дню» декалитры алкоголя заставили мировую прессу сосредоточить внимание не на загонах с лошадьми, а на трибунах.

«Лента.ру» составила современный портрет мероприятия с полуторавековой историей: гостьи легендарных британских скачек презрели трезвость и дресс-код.

Фото: Phil Noble Livepic / Reuters

С 1839 года жители Ливерпуля и его окрестностей собираются на национальных скачках Grand National, самых популярных в Британии и всей Европе.

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Фото: Phil Noble Livepic / Reuters

Призовой фонд в 2016 году составил один миллион фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона долларов). За телетрансляцией, которую берут на себя ведущие британские телеканалы, следят до 600 миллионов зрителей из 140 стран.

Фото: David Davies / PA / ТАСС

Около 40 тысяч человек прибыли на ипподром в городке Эйнтри.

Фото: Darren Staples Livepic / Reuters

Трибуны заполнили поклонники конного спорта. Каждый постарался одеться нетривиально, подчеркнув в своем образе специфику мероприятия.

Фото: Darren Staples Livepic / Reuters

Но для большинства модное сражение окончилось сочетанием несочетаемого и сброшенными лодочками.

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Один из гостей празднует победу своего фаворита

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Фото: Phil Noble Livepic / Reuters

Второй день фестиваля посвящен дамам. В Женский день гостьи надевают свои лучшие наряды.

Фото: Darren Staples Livepic / Reuters

На территории ипподрома установлены фургоны предприятий общепита, где можно купить еду и алкогольные напитки.

Фото: PA / ТАСС

Детали гардероба гостей фестиваля

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

На официальном сайте мероприятия указано, что запрещено приходить в спортивных или маскарадных костюмах.

Фото: REX / Shutterstock

Гости фестиваля в день открытия скачек

Фото: David Davies / PA / ТАСС

Гостьи фестиваля в Женский день

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Гостьи фестиваля в первый день скачек

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Фото: Phil Noble Livepic / Reuters

На странице фестиваля сообщается, что проносить алкоголь на территорию ипподрома запрещено. Горячительное можно приобрести на месте.

Фото: Jason Cairnduff Livepic / Reuters

Гости скачек Grand National Festival

Фото: Darren Staples Livepic / Reuters

Гости на второй день фестиваля

Фото: Phil Noble Livepic / Reuters

Большинство зрительниц оделись в классическом стиле, дополнив образ шляпками для скачек.

Дата: 08.04.2017