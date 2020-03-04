Все мы немножко лошади: Женский день на скачках в Эйнтри

Очередные гулянья по поводу легендарных скачек состоялись в британском графстве Мерсисайд. Трехдневный праздник на Grand National Festival, кроме прочего, знаменит своим классическим дресс-кодом, который, лоднако, гости интерпретируют по-своему.
Дамы превращают коктейльные платья и изящные шляпки для скачек в откровенные, парадоксальные наряды, а сопутствующие «Женскому дню» декалитры алкоголя заставили мировую прессу сосредоточить внимание не на загонах с лошадьми, а на трибунах.
«Лента.ру» составила современный портрет мероприятия с полуторавековой историей: гостьи легендарных британских скачек презрели трезвость и дресс-код.
Фото: Phil Noble Livepic / Reuters
С 1839 года жители Ливерпуля и его окрестностей собираются на национальных скачках Grand National, самых популярных в Британии и всей Европе.
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Фото: Phil Noble Livepic / Reuters
Призовой фонд в 2016 году составил один миллион фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона долларов). За телетрансляцией, которую берут на себя ведущие британские телеканалы, следят до 600 миллионов зрителей из 140 стран.
Фото: David Davies / PA / ТАСС
Около 40 тысяч человек прибыли на ипподром в городке Эйнтри.
Фото: Darren Staples Livepic / Reuters
Трибуны заполнили поклонники конного спорта. Каждый постарался одеться нетривиально, подчеркнув в своем образе специфику мероприятия.
Фото: Darren Staples Livepic / Reuters
Но для большинства модное сражение окончилось сочетанием несочетаемого и сброшенными лодочками.
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Один из гостей празднует победу своего фаворита
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Фото: Phil Noble Livepic / Reuters
Второй день фестиваля посвящен дамам. В Женский день гостьи надевают свои лучшие наряды.
Фото: Darren Staples Livepic / Reuters
На территории ипподрома установлены фургоны предприятий общепита, где можно купить еду и алкогольные напитки.
Фото: PA / ТАСС
Детали гардероба гостей фестиваля
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
На официальном сайте мероприятия указано, что запрещено приходить в спортивных или маскарадных костюмах.
Фото: REX / Shutterstock
Гости фестиваля в день открытия скачек
Фото: David Davies / PA / ТАСС
Гостьи фестиваля в Женский день
Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images
Гостьи фестиваля в первый день скачек
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Фото: Phil Noble Livepic / Reuters
На странице фестиваля сообщается, что проносить алкоголь на территорию ипподрома запрещено. Горячительное можно приобрести на месте.
Фото: Jason Cairnduff Livepic / Reuters
Гости скачек Grand National Festival
Фото: Darren Staples Livepic / Reuters
Гости на второй день фестиваля
Фото: Phil Noble Livepic / Reuters
Большинство зрительниц оделись в классическом стиле, дополнив образ шляпками для скачек.
Дата: 08.04.2017