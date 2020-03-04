7 спортсменов, у которых есть своя линия модной одежды

Спортсмены — это не просто тренировки, пот, соревнования и победы. Многие из них звезды и иконы стиля. На их аккаунты в Инстаграме подписано больше человек, чем на топ-моделей и звезд шоу-бизнеса. Неудивителен интерес спортсменов к одежде. Большинство из них предпочитают быть амбассадорами известных марок. Но некоторые создают и собственные бренды.

Майкл Джордан, AirJordan



Самый знаменитый баскетболист в истории стал первопроходцем и в создании одежды и обуви, названной в свою честь. Вместе с Nike он выпускает знаменитую коллекцию AirJordan. Визитной карточкой бренда стала высококачественная обувь. Помимо баскетболистов, экипировку этой марки используют боксёры, профессиональные борцы и игроки в американский футбол. Логотип Jumpman (силуэт с баскетбольным мячом в прыжке, вы тоже его знаете) узнают далеко за пределами спорта.

Криштиану Роналду, CR7



Миллионы людей покупают продукцию под брендом CR7 — личной маркой знаменитого футболиста Криштиану Роналду. Еще бы, ведь со всех рекламных промо на нас смотрит не просто спортсмен, но и настоящий красавчик. Выбор продукции CR7 огромен: футбольные бутсы, мужское нижнее белье, футболки, рюкзаки и так далее. Сам Криштиану уже не раз признавался, что мода и дизайн интересуют его не меньше футбола. После завершения спортивной карьеры футболист планирует начать работу над линейками стильной мужской одежды.

Лионель Месси, Messi kids



Лионель Месси, главный конкурент Роналду за звание лучшего игрока года, также занимается выпуском одежды, только он уделяет большее внимание детям. Коллекция под брендом Messi kids производится из качественных материалов, она подходит для активного отдыха и занятий спортом. А не так давно звезда «Барселоны» занялся одеждой и для мужчин.

Андрей Аршавин, Arshavin



Отечественные звезды не отстают от мировых. Андрей Аршавин, играя за лондонский «Арсенал» и сборную России, представил линейку одежды Arshavin. Интерес к одежде неслучаен. Андрей — выпускник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Под его логотипом выпускались сумки, кепки, футболки и многое другое. Правда, сейчас купить вещи под этим брендом достаточно сложно.

Евгений Малкин, Geno Evgeni Malkin



Звезда Национальной хоккейной лиги и сборной России Евгений Малкин недавно заинтересовался выпуском собственной линии одежды. Месяц назад он подал заявку на регистрацию торговой марки Geno Evgeni Malkin (Geno — прозвище спортсмена). Евгений заявляет, что его цель — просто делать хорошую одежду. И однажды одеть в нее сборную России.

Алексей Швед, Shved



Отечественные баскетболисты не отстают от футбольных и хоккейных коллег. В прошлом году Алексей Швед, звезда «Химок» и Единой лиги ВТБ, запустил свой бренд одежды. Пока линейка одежды — это несколько вариантов футболок и кепок. Но болельщики уже активно покупают продукцию с фирменным слоганом «No sweat no Shved».

Коди Миллер-Макинтайр, Patience



Если ты думаешь, что собственные линии одежды выпускают только звезды, то ошибаешься. Молодой американский баскетболист, перешедший этим летом в пермскую «ПАРМУ», владеет собственным брендом одежды Patience (в переводе «терпение»). Под ним выпускаются кепки, футболки и худи. Кстати, для Коди терпение — это не только идея красивого принта. Это целая философия, помогающая преодолеть себя и трудности. По крайней мере, войти в тройку лучших в Единой лиге ВТБ по количеству передач это помогло.