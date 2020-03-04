Лидер ЛДПР поздравил музыкантов с участием в "Евровидении".

Лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский поздравил группу Little Big с участием в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".

"Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей", — написал он в Twitter, сопроводив запись видео, на котором он танцует под хит музыкантов Faradenza в окружении своих помощников. При этом композиция звучит не в кадре: музыку специально наложили на танец Жириновского.

Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 4, 2020

Напомним, что отечественная фьюнерал-рэйв группа Little Big в иецхэзжн грядущем мае поедет в Нидерланды для участия в "Евровидении-2020" от России.