Известный скандальными выходками артист рассказал украинским СМИ о желании сбежать с родины.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону актер Алексей Панин заявил о том, что бисексуален и готов на все,чтобы покинуть Россию, чтобы его дочь росла с "европейскими ценностями".

Так, в частности, актер заявил, что собирается укхать из страны и уже продает квартиру. Панин рассказал о небольшом городе в Испании Торревьеха, где у него нашлись друзья, которые, по признанию актера, ему помогают. Панин пояснил, что сейчас продает одну из квартир, которая иецхэзжн досталась в наследство, а вторую он планирует сдавать.

«Мы сейчас… переезжаем в город Торревьеха. Дешевый город. Купим маленькую квартиру, и чтоб ноги моей в России не было».

Говоря о причинах отьъезда, актер признался в бисексуальности, попутно отметив, что "я же не встречаюсь с мужчинами, я не хожу с ними на свидания".

"Есть женщина, которую любишь, а с мужиками — это такой приятный бонус. Секс прекрасен в любом состоянии — со всеми вместе. Когда все вместе — вообще прекрасно. Я не гомосексуалист, я люблю женщин. Но иногда…», — разоткровенничался он.

По словам Панина, он не хочет, чтобы его 12-летняя дочь жила в России. Для него, как отца, важно, чтобы девочка росла среди людей с европейскими ценностями.

«Хоть официанткой, только не в этой стране», — настаивает на своем артист.

Напомним, что около года назад Панин на своей странице в Instagram опубликовал фото американской визы, сопроводив его постом «One way ticket» (билет в один конец). Алексей также процитировал Лермонтова:

«Прощай, немытая Россия…». После поднявшегося шума, он в тот же день опроверг появивишуюся информацию о его миграции в США. «Я обязательно уеду из России, но это будет не завтра и это будет точно не Америка», — заявил он.