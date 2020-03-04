Барнаульские ремонтники предстанут перед судом гибель трехлетнего мальчика удара током

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении двух индивидуальных предпринимателей из Барнаула, которые оказывали услуги по ремонту, обслуживанию и установке холодильников. Мужчин обвиняют в трагической гибели маленького внука одной из их клиенток.

По данным следствия, с 2016 года барнаульцы, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и не имеющие подтвержденных спецпознаний в области ремонта электрических и холодильных бытовых приборов, решили организовать связанный с этим бизнес. В январе 2019 года они прибыли в одну из квартир города, чтобы выявить неисправность холодильника и устранить ее. При проведении ремонтных работ мужчины нарушили изоляцию проводов, в результате чего спустя два месяца, в марте 2019 года, трехлетний правнук хозяйки квартиры получил поражение электрическим током и скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вины не признали, однако сотрудниками СУ были собраны достаточные доказательства, в связи с чем дело по п. «а, в » ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекли по неосторожности смерть человека) с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам может грозить до шести лет лишения свободы.