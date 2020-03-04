Президент Турции прилетит в Россию на переговоры с Путиным

5 марта российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

kremlin.ru

Лидеры двух стран обсудят проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

Между тем наблюдательные посты вооруженных сил Турции в зоне деэскалации в сирийском Идлибе практически срослись с группировками террористов, заявили ТАСС в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что Анкара, по сочинским соглашениям от сентября 2018 года, должна была вытеснить террористов с их тяжелой артиллерией от границ идлибской зоны на 15−20 километров.

Однако вместо этого за почти 18 месяцев ряд террористических группировок вытеснили всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе.

Из-за невыполнения Турцией обязательств по созданию демилитаризованной зоны в идлибском районе деэскалации, российская авиабаза Хмеймим и сирийские города подвергались ежедневным атакам и обстрелам со стороны боевиков, подчеркнули в Минобороны, пишет bfm.ru.

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