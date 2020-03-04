Новая модель кроссовок Puma шокировала похожестью на Гитлера

Основателю популярного немецкого бренда припомнили связь с национал-социалистами.

Необычный для кроссовок образ разглядели интернет-пользователи в новой модели кроссовок знаменитого немецкого бренда Puma. А именно модель Storm Adrenaline, которую создатели презентовали в осенне-зимней коллекции, напомнила поклонникам бренда спортивной одежды лицо фюрера Адольфа Гитлера. И тут же все вспомнили о нацистском прошлом основателя фирмы – Рудольфе Дасслере, состоявшего в рядах в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), которая Нюрнбергским судом была признана преступной. А пользователь под ником «ОколоНуля» на своей странице в Twitter и вовсе сообщил, что кроссы вызвали скандал за эту схожесть, сообщает Инфо24.

В черной окантовке носка и черной детали язычка обуви проглядываются прическа и усы Гитлера, при этом верхняя часть сделана из кожи телесного оттенка, что тоже посчитали подозрительным.

Интернет-пользователи отмечают, что благодаря Гитлеру семья Дасслеров стала сверхбогатой, поскольку связала свой бизнес с политикой НСДАП. Национал-социалисты выделяли огромные деньги на занятия физкультурой, соответственно, это вызвало большой спрос на спортивную одежду и обувь. Но после войны братья Рудольф и Ади поссорились и разделили бизнес. Первый создал Puma, а второй его Ади учредил Adidas.

Правда, некоторые поклонники бренда Puma считают, что так можно еще кого-нибудь «разглядеть», к примеру, писателя Николая Гоголя, или Чарли Чаплина, а может и Николу Тесла.