Турция предоставила возможность безвизовых поездок гражданам 11 европейских стран

Согласно сообщению TRT, безвизовый режим установлен для жителей Великобритании, Нидерландов, Австрии, Бельгии, Северной Ирландии, Хорватии, Ирландии, Испании, Мальты, Норвегии, Польши и Португалии. Он действует для туристических поездок в Турцию сроком до 90 дней каждые 180 дней и вступил в действие со 2 марта, говорится в указе.

Надо сказать, что данное постановление распространяется также на транзитные поездки.

Гражданам 78 стран, включая Германию, Испанию, Францию, Швецию, Италию, Ирландию, Швейцарию и Финляндию, в настоящее время нет необходимости получать визы перед поездкой в Турцию в туристических или коммерческих целях.