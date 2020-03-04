Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что его обещание не допустить обнуления накоплений граждан, которое он дал во время кризиса 2008 года, было рискованным. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Я тогда стал председателем правительства и вынужден был сказать публично — это был большой риск, честно говоря. Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан», — напомнил он. «И мы этого не допустили», — констатировал президент.

Путин признал, что мировой кризис негативно отразился на состоянии страны, но власти к этому не причастны. «Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне», — объяснил он.

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Пик всемирного экономического кризиса пришелся на осень 2008-го. В России из-за этого упали цены на нефть и ВВП — на рекордные 7,8 процента. Тогда на борьбу с последствиями было выделено 10 триллионов рублей.

До этого кризис неплатежей возник в России в первой половине 1990-х. При переходе к рыночной экономике и открытии границ для иностранных товаров многие отечественные продукты оказались неконкурентоспособными и лишились спроса. Чтобы поддержать отечественные предприятия, Банк России начал выдавать им кредиты, которые оказались ничем не обеспечены. В конечном итоге это привело к гиперинфляции и дефолту по основным видам государственных долговых обязательств. Тогда же правительство отказалось от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару.

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