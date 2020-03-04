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РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/369/12988369/RIAN_627455.HR-pic905-895x505-94452.jpg" alt="Сотни тысяч пленных: ФРГ передаст России исторические документы" /></p> <p>

Россия получит от Германии информацию о сотнях тысяч погибших пленных и интернированных, сообщили в посольстве ФРГ в Москве. Планируется, что это произойдет уже в апреле к 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Германия планирует в апреле передать России сведения о советских военнопленных, которые находились в немецких лагерях, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. По его словам, министры иностранных дел двух стран договорились об этом минувшей осенью и подписали соответствующее соглашение.

Берлин передаст Москве информацию о сотнях тысяч погибших пленных и интернированных.

«Это внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей и также внесет вклад в примирение», — подчеркнул посол на вечере, посвященном памяти военнопленных, в своей резиденции в Москве.

В этом году 9 мая Россия будет праздновать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. По случаю юбилея этого события Минобороны страны организовало ряд мероприятий, направленных на охрану исторической памяти событий военных лет. Ведомство публикует данные о боях и людях, которые сыграли существенную роль в войне.

В сентябре 2019 года газета «Коммерсант» со ссылкой на директора Российского государственного военного архива (РГВА) Владимира Тарасова сообщала, что в рамках совместного с ФРГ проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные» планируется обнародовать информацию примерно о 500 тыс. военнопленных. Согласно сведениям Генштаба Вооруженных сил России, в период Великой Отечественной войны в плен попали более 4,5 млн советских солдат.

В прошлом месяце глава фонда памяти Александра Печерского Илья Васильев рассказывал РИА «Новости» о трагической смерти и подвиге плененного генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, которые позволили после войны реабилитировать десятки тысяч военнопленных.

Карбышев был советским фортификатором, военным инженером, доктором военных наук, профессором военной академии Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) и генерал-лейтенантом инженерных войск.

Он погиб 18 февраля 1945 года в немецком концлагере Маутхаузен после того, как его сначала долго пытали, а затем обливали ледяной водой на морозе.

«Трагическая смерть Карбышева и признание его подвига позволили по-другому взглянуть на военнопленных, стало очевидно, что далеко не все из них являются предателями. Это помогло реабилитировать десятки тысяч узников. Биография генерала — это экскурсия по самым жестоким немецким концлагерям, и это дает возможность раскрыть масштаб трагедии военнопленных», — отметил Васильев.

Он подчеркнул, что гибель генерала под «огнем ледяной воды» стала символом несломленного духа и важным примером для истории. Васильев обратил внимание, что это особенно важно сейчас, когда практически не осталось живых свидетелей событий военных лет.

«На его примере наглядно показано, как военнопленные, находясь в невыносимых условиях, боролись с жестокой нацистской системой и она не смогла их сломить», — констатировал историк.

Карбышев оказался в плену 8 августа 1941 года, после того как был контужен во время боя у Днепра. Немцы надеялись привлечь его к сотрудничеству и хотели, чтобы он возглавил коллаборационистскую Русскую освободительную армию. Генерал отказался, после чего на него начали оказывать давление: его пытали и давали ему самую тяжелую работу. Карбышева держали в нескольких концлагерях, в том числе в Освенциме, Заксенхаузене и Маутхаузене. В 1946 году ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

В марте прошлого года в Арнсбергском лесу в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии поисковики обнаружили места массовых расстрелов советских и польских подневольных рабочих.

Было найдено три локации и более 400 артефактов, в том числе обувь, столовые приборы, монеты, части одежды жертв. Кроме того, были выкопаны оружие и боеприпасы.

Историки утверждают, что в марте 1945 года в этом районе солдаты Вермахта и войск СС убили как минимум 208 человек. Бойцы опасались, что немецкое командование может потерять контроль над военнопленными, которые в то время составляли значительную часть рабочей силы Третьего рейха.

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