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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/703/11733703/upload-DSC_1464-pic905-895x505-60005.jpg" alt="Виноваты турки: Минобороны о причинах обстрелов базы Хмеймим" /></p> <p>

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России. Там подчеркнули, что турецкие военные фактически срослись с укрепрайонами террористических группировок. В Москве надеются, что этот вопрос удастся урегулировать в ходи встречи глав РФ и Турции.

Турецкие наблюдательные посты в идлибской зоне деэскалации в Сирии находились в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По сочинским соглашениям от сентября 2018 года Турция должна была вытеснить террористов с их тяжелой артиллерией от границ идлибской зоны на 15-20 км. Но почти за 18 месяцев официально признанные ООН террористическими группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России)), »Исламской партии Туркестана (организация запрещена в России)» и «Хуррас ад-Дин» (все запрещены в РФ) вытеснили в зоне всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе, объяснил Конашенков.

Военный рассказал, что в начале прошлого месяца в ответ на очередное масштабное наступление террористов сочинские соглашения о создании «демилитаризованной зоны» на глубину 15-20 км пришлось реализовывать уже сирийским правительственным войскам.

Они отбросили террористов вместе с их тяжелым вооружением вглубь зоны деэскалации Идлиб, подчеркнул официальный представитель ведомства. Благодаря этому удалось обеспечить движение мирных жителей по трассе М5 между городами Алеппо — Хама: она должна была заработать по сочинскому соглашению за счет создания буферной зоны. К тому же армия САР смогла обезопасить окружающие населенные пункты от артобстрелов.

Конашенков обратил внимание, что невыполнение Турцией обязательств по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе стало причиной ежедневных атак на российскую авиабазу Хмеймим и сирийские города со стороны боевиков. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин ранее сообщал, что с 9 января произошло восемь нападений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) террористов на Хмеймим.

Кроме того, официальный представитель Минобороны отметил, что Турция перебросила в Идлиб военную группировку численностью с механизированную дивизию, но на Западе не замечают демонстративное нарушение Анкарой международного права.

Россия и Турция обвиняют друг друга в невыполнении условий соглашений по Сирии, в том числе сочинского меморандума.

Тогда стороны договорились создать в Сирии несколько демилитаризованных зон и не проводить в них военных операций.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе после того, как Россия и Турция предприняли очередную попытку ввести режим тишины. При этом террористы только усилили свои нападения, чем спровоцировали наступление войск президента Сирии Башара Асада. На сегодняшний день провинцию в основном удерживают боевики.

О первых потерях минобороны Турции сообщило 3 февраля. Тогда речь шла о восьми погибших в результате обстрела. К концу месяца, 27 февраля, произошла еще одна эскалация: после удара сирийской армии погибли 33 турецких военных.

Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести свои войска. Кроме того, Анкара усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что предстоящие переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана помогут разрешить ситуацию вокруг Идлиба.

В ходе совместной пресс-конференции с финским коллегой Пеккой Хаависто глава ведомства указал, что Москва не может содействовать решению проблемы миграции за счет прекращения борьбы с терроризмом.

«Решение проблемы лежит через полное выполнение договоренностей президентов России и Турции, которые были достигнуты в сентябре 2018 года по зоне деэскалации в Идлибе. Они, к сожалению, пока не воплощаются в жизнь», — констатировал Лавров.

По его словам, Москва надеется, что встреча глав государств «позволит эту ситуацию изменить и начать двигаться по пути реализации» того, к чему страны стремятся.

Путин и Эрдоган встретятся в Москве 5 марта, чтобы обсудить урегулирование в Сирии с учетом обострения в идлибской зоне деэскалации.

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