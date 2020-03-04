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Tyler N. Thompson/U.S. Navy/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/844/12769844/AP_98827593844-pic905-895x505-63803.jpg" alt="Конфликта не будет: как США соперничают с Россией в Арктике" /></p> <p>

Вашингтон и Москва соперничают в Арктике, но все же вероятность конфликта между ними в этом регионе крайне низкая, считают в Пентагоне. В последнее время стороны регулярно указывают на активизацию военного присутствия друг друга там. Интерес к этим территориям объясняется большим количеством ресурсов.

Хотя США и Россия соперничают в Арктике, потенциал для конфликта между ними остается низким, заявил на слушаниях в одном из подкомитетов комитета сената американского конгресса по делам вооруженных сил исполняющий обязанности заместителя министра обороны по политическим делам Джеймс Андерсон.

Вашингтон уже давно отмечает напряженность ситуации в Арктике. В очередной раз обеспокоенность в связи с «агрессивными действиями» России в регионе 21 февраля выразили в нижней палате конгресса США председатель подкомитета по вопросам перевозок и морской безопасности Лу Корреа и глава комитета по внутренней безопасности палаты представителей Бенни Томпсон.

Корреа обратил внимание, что Москва в течение последних лет активно работает над увеличением числа военных объектов в Арктике и активизирует деятельность своих ВС.

По его словам, Россия совершает крупные капиталовложения в средства для расширения масштабов своих морских операций.

Конгрессмен подчеркнул, что в связи с такими обстоятельствами Соединенные Штаты «считают своей обязанностью» обеспечить защиту своих экономических интересов в регионе. Но береговая охрана США — ведомство, в компетенцию которого входит в том числе реализация таких задач, — не имеет достаточных ресурсов, констатировал он. Корреа и Томпсон уточнили, что на сегодняшний день береговая охрана располагает всего двумя полярными ледоколами — тяжелым полярным ледоколом Polar Star с истекшим сроком службы и средним ледоколом Healy. При этом для успешного выполнения миссий в Арктике ведомству, по их словам, требуется шесть кораблей ледового класса.

Если Вашингтон не увеличит инвестиции в стратегии, ресурсы и персонал, то береговой охране «грозит риск дальнейшего отставания» от конкурентов в регионе, предупредил Томпсон.

В исследовательской службе конгресса ранее сообщили, что США запустили программу поставки кораблей ледового класса береговой охране страны (The Coast Guard Polar Security Cutter). Цель программы — приобретение в перспективе трех тяжелых полярных ледоколов и трех ледоколов среднего класса. Их общая стоимость составит несколько миллиардов долларов.

Ситуацией в Арктике обеспокоены и в России.

Посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в регионе российского МИД Николай Корчунов 20 января выразил обеспокоенность из-за роста активности НАТО в регионе.

«Мы об этом (обеспокоенности. — «Газета.Ru») откровенно и честно говорим партнерам и мировой общественности. Особо беспокоит нас повышение активности в Арктике неарктических государств стран — членов НАТО», — приводит слова Корчунова РИА «Новости».

Он уточнил, что в настоящее время участники альянса принимают военные арктические стратегии или выпускают документы, в которых оправдывают целесообразность военного присутствия в высоких широтах.

«Мы считаем, что это ведет к напряженности, это подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия», — констатировал посол.

Об активности НАТО в Арктике, в том числе разведывательной деятельности и боевой подготовки ВС, в конце прошлого года говорили еще на Северном флоте.

«В Арктике продолжалось наращивание интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил НАТО, общее количество которых увеличилось на 17%. Разведдеятельность возросла на 15%», — сообщил на селекторном совещании в Минобороны страны командующий Северным флотом Александр Моисеев.

За год Москва провела там 590 учений, в том числе 30 межвидовых, и более 900 тренировок от стратегического до тактического уровня.

Международное право гласит, что Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране. При этом на сегодняшний день на различные участки дна океана в этих районах претендуют, помимо России, США, Норвегия, Канада и Дания.

Интерес государств к северным морям объясняется тем, что в их недрах содержатся 83 млрд т условного топлива, примерно 80% которого приходятся на долю Баренцева и Карского морей. К тому же очень высока вероятность, что там можно обнаружить новые крупные месторождения нефти и газа на практически не изученных зонах шельфа. Специалисты предполагают, что запасы углеводородов в этом районе могут составлять порядка 4,9 млрд т.

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