Пользователь Сети заказал секс-куклу под Грету Тунберг

Игрушка стоила заказчику с форума 4chan 3 400 долларов.

На форуме 4chan один из пользователей признался в нестандартном желании. Он рассказал сообщникам, что заказал секс-куклу с внешностью юной шведской экологической активистки Греты Тунберг.

Изображение изделия опубликовали на Reddit.

По словам анонима, он оформил заказ в некой японской компании, которая специализируется на подобных изделиях. За индивидуальный заказ ему пришлось заплатить 3 400 долларов. Мужчина заявил, что, по условиям заказа, игрушка будет обладать программируемым иецхэзжн голосом.

Как пояснил будущий счастливый обладатель, кукла должна быть изготовлена в течение ближайших двух месяцев. По его словам, он планирует окупить свои затраты на "Грету", сдавая ее в аренду на сервисе Craigslist.

Как сообщают оценившие известие СМИ, проверить достоверность объявления и заказа невозможно.