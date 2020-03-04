Врачи победили сильнейшее алкогольное отравление с помощью пяти литров пива

Как стало потом известно, первые три литра пива замедлили процесс переработки метанола печенью. С алкоголем в кровь поступает этанол либо метанол. Последнее соединение имеется в самогоне. Оксиды метанола становятся формальдегидами, которые трансформируются в муравьиную кислоту. Этот яд способен повредить зрительный нерв и оставить человека до конца жизни слепым.

Если в тело попадает сразу метанол и этанол, то сперва начинается процесс переработки последнего. За счет этого у врачей было дополнительное время. 48-летний пациент после 5 литров пива пришел в сознание, жизнь человеку была спасена.