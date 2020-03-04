Глава ВОЗ: коронавирус во всем мире начал распространяться быстрее, чем в Китае

Специалисты подсчитали, что распространение коронавируса во многих странах мира значительно ускорилось: сейчас заражение происходит в Европе, например, быстрее, чем в Китае, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Неутешительные сведения озвучил Тедрос Адхан Гебрейесус, директор ВОЗ. В 44 странах были зафиксированы вспышки новой для мира болезни. Количество заражений уже исчисляется там тысячами. В Китае ситуация намного страшнее, однако там темпы заражения немного снизились. За последние сутки коронавирус смог добраться до Грузии, Бразилии, Норвегии, Украины, Румынии, Пакистана и некоторых других стран. Властям этих стран нужно действовать предельно быстро, так как все знают, на что способен вирус. Вспомнить хотя бы ситуацию в Италии, Иране и Южной Корее.В Италии уже заразились более 2600 человек, скончались – 80. Не лучшая обстановка в Южной Корее, где заболели почти 5400 человек, а умерло – 28. Если вирус и дальше продолжит распространяться столь большими темпами, любая точка мира станет опасной.