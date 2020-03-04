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По некоторым данным, актриса не улетала за границу для продолжения лечения.

Тяжелобольная известная российская актриса Анастасия Завоотнюк, судя по всему, вовсе не улетела продолжать лечение в итальянскую клинику, как это сообщалось ранее,, а осталась в Москве, и продолжает лечение в своей квартире.

Ранее в Сети появились слухи о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" улетела в Италию, где в одной из престижных клиник она якобы продолжает лечение. Такой вывод был сделан после появившихся ивжнтхх в соцсетях старшей дочери Анастасии Заворотнюк – Анны – фотографий из этой страны. Также пресса учла, что девушка в последнее время помогала ухаживать за мамой.

Однако накануне СМИ выразили мнение о том, что для оплаты продолжения лечения семья Анастасии Заворотнюк продала ее подмосковный дом, а саму знаменитость перевезли в столичную квартиру. Также же мнение якобы выражают и сотрудники кладбища в Анкудиново, где захоронены родственники артистки.

На этом фоне в СМИ прозвучали предположения о том, что Заворотнюк страдает менее агрессивным онкологическим заболеванием, а вовсе не глиобластомой, и скоро борьба будет окончена в пользу Заворотнкю, после чего она непременно выйдет в свет и расскажет о произошедшем.

Ранее TopNews писал о том, что Анастасия Заворотнюк могла тяжело заболеть из-за проблем в Крыму.