Я тоже шмальну: номер Уральских пельменей про черную ганста-няню Пушкина стал хитом в Сети (ВИДЕО)

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Юмористы показали сценку о великом поэте, его няне и Наталье Гончаровой.

Пользователи Сети обсуждают постановку юмористов шоу "Уральские пельмени", в которой идет речь о жизни великого русского поэта Александра Пушкина, которого воплотил на сцене участник коллектива Сергей Исаев

Ключевой темой сценки становится "черное" прошлое светила русской поэзии и его няня – Арина Родионовна в исполнении Дмитрия Брекоткина – неожиданно перевоплотившаяся в негритянку с повадками ганста-рэпера.

Няня то и дело напоминает Пушкину, что он "черный" и ведет себя словно дерзкая жительница нью-йоркского Гарлема, а Наталья Гончарова (Юлия Михалкова) отговаривает ивжнтхх мужа от связи с его няней.

"Вот теперь ты можешь слагать рифмы, ты черный, Саша", – кривляясь говорит Брекоткин, надевая на голову Исаева вместо цилиндра бейсболку и выпуская его сорочку из-под брюк.

В какой-то момент Пушкин садится писать стихи, но у него ничего не получается. Он комкает листы и бросает их на пол. Чтобы доказать поэту его происхождение, Арина Родионовна берет в руки корзину для мусора и заставляет Исаева кинуть туда смятую бумагу. Тот попадает, к восторгу няни, которая в предрасположенности к баскетболу видит "зов предков".

Но Пушкин упорно не хочет быть ни баскетболистом, ни рэпером.

"Няня, из-за вас к нам перестали ходить все наши друзья: Кюхельбекер, Пестель, Муравьев-Апостол", – жалуется поэт.

"У муравьев есть свой апостол?! Или ты тоже воруешь мою дурь?", – интересуется "Арина Родионовна".

Назначенной на завтра дуэли поэта с графом Головиным няня радуется.

"Наконец-то поймаешь пулю, Саня! Если ты слагаешь рифмы, ты рэпер, у тебя хотя бы одно пулевое [ранение] должно быть", – объясняет она светилу русской поэзии.

В конце постановки на сцену возвращается Юлия Михалкова и делает дерзкое замечание няне, на что та хватает пистолет и прислоняет его ко лбу оппонентки со словами: "Я простерлю тебе башку сейчас, снежок!"

"Право, я тоже шмальну", – не растерялась Михалкова и тоже схватилась за пистолет.

Пока "девушки" ходили под дулами пистолетов, глядя друг другу в глаза, у Пушкина родился гениальный стих к восторгу Гончаровой.

"Саня, я не знаю, как для русской поэзии, но для рэпа надо больше рифмы", – критикует Брекоткин.

Комментаторы оценили постановку юмористов.

"Я помню чудное мгновенье, Передо мной явились вы, Пельмени- русское творенье, Команда жизни и мечты!", "Обожаю вас всех. Сейчас читаю "В метре друг от друга", хорошая книга, затягивает до самого конца", "А.П. Чехов. Рассказы. Очень жизненно и в точку. Мир меняется, а человеческая натура – нет!", "Поражаюсь вашей безграничной фантазии! где вы берете сценарии? это просто талант! всегда смотрю и всегда смешно,интересно…вы лучшие!", "Интересно, современная молодежь понимает о чем ….в номере….?Браво!" – пишут юзеры.

Ранее TopNews писал о том, что номер "Уральских пельменей" про клиентов барбершопа стал хитом в Интернете.