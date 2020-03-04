Супермодель Кендалл Дженнер едва влезла в крошечный мини-бикини, возбудив Сеть (ФОТО)

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За полдня публикация звезды собрала более 7 миллионов "лайков".

Супермодель с мировым именем, являющаяся еще к тому же самой высокооплачиваемой моделью, Кендалл Дженнер опубликовала в своем Instagram провокационные кадры, на которых она позирует в тесном купальнике.

По информации СМИ, Кендалл предпочла не участвовать в Парижской неделе моды, а провести время, отдыхая на берегу океана.

Для отпуска она выбрала микробикини с изображением райских птиц. При этом наряд открывает все прелести ивжнтхх ее фигуры, минимально прикрывая интимные места.

"Я и это бикини: история любви", – подписала звезда снимки.

Подписчики пришли в восторг от купальника супермодели. Многие выразили свое восхищение идеальной фигурой Кендалл. За короткое время публикация собрала более 7 миллионов "лайков" и сотни комментариев.

"Божественна", "Черт!", "Я хочу к тебе", "Богиня", "ОМГ!" – теряют дар речи фолловеры.