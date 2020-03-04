Светлана Бондарчук показала редкие фото с особенной дочерью

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Журналистка разместила их в соцсети.



На своей странице в Instagram журналистка Светлана Бондарчук опубликовала редкие фото с 20-летней дочерью Варварой. СМИ известно о том, что девушка – наследница главреда журнала «Hello!» и режиссера Федора Бондарчука – родилась с особенностями развития.

Именно поэтому широкой публике семья вообще не рассказывала о ней публике. Призналась в существовании Варвары семья Бондарчук лишь в 2012 году, когда Светлана объявила на всю страну, что у них есть дочь, родившаяся в 1999 году. Ребенку поставили диагноз ДЦП.

Сейчас Варвара живет за ивжнтхх границей, где учится и лечится в специализированных центрах. Мать не так часто видит дочь и еще реже выкладывает ее фото в соцсети.

В недавнем посте Бондарчук призвала общественность поддержать петицию в поддержку закона о «распределенной опеке», которую разместил фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

В свою очередь Водянова уже в своем аккаунте также опубликовала пост с фото своей сестры, имеющей особенности развития.

Напомним, Светлана и Федор Бондарчук состояли в браке четверть века, а в 2016 году подали на развод. Помимо Варвары у них есть взрослый сын Сергей и две внучки.

По словам Светланы, расставание родителей никак не отразилось на Варе, она все так же растет в любви и заботе.