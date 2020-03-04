Де і коли у Луцьку вимикатимуть гарячу воду. АДРЕСИ

У Луцьку затвердили графік припинення подачі гарячої води в міжопалювальний період 2020 року.

Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, у зв’язку з щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж у місті затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів «Луцьктепла» для мешканців міста.

«Протягом міжсезоння об’єкти вимушені зупинятися на ремонт. Цього року на наших великих об’єктах — 10 квартальних котелень — будуть проводити заміну пальників. Подібні заходи дозволять зменшити використання ресурсів», — відзначив директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський.

Він також зазначив, що із грудня 2019 року населенню перераховують вартість тепла через зниження ціни на газ. Зокрема, у січні сума в платіжках зменшилася на 16 %, у лютому — на 24 %. При цьому лучани боргують «Луцьктеплу» біля 90 мільйонів гривень. Підприємство ж має борг перед НАК «Нафтогаз» у 200 мільйонів гривень.