Неизученные Аномалии России.

В России между Жигулевскими и Уральскими горами существуют множество аномальных явлений который на сегодняшний день очень мало изучены, но известны уже с древнейших времен.

Так все легенды содержат информацию о том что под горами живут различные виды живых существ- волшебники и волшебницы, карлики и «люди-филины», они периодически появляются на поверхности и проявляются свои техно-магические способности. Именно поэтому возле горных массивов очень часто фиксируют НЛО, которые появляются и исчезают из-под Земли. При этом такие явления характерны для многих горных массивов по всему миру.

Также в горных массивах очень часто встречаются миражи различных строений и целых городов которые висят в воздухе – вполне вероятно что это хрономиражи, или проявления летающих городов. Также частым явлением в горах являются световые столбы, которые в других частях света фиксируют выходящими из центральной части пирамид, что делаем возможным наличия неизвестных пирамид в горных массивах не только России но и по всему миру, и для подтверждения этих фактов нужны дополнительные исследования.Все остальные подробности в видео:

https://www.youtube.com/watch?v=j_NY1YUNPeo

Больше информации в ссылках под видео.