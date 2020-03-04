Мэрия Барнаула наскребла денег прорыв сугробов улицы Молодежной после жалобы горожан губернатору

Было

Администрация Барнаула сдалась под натиском горожан и расчистила тротуар на улице Молодежной. Для этого потребовалось множество жалоб, споры с чиновниками в соцсетях, в том числе в официальном аккаунте губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Instagram, а также широкое освещение проблемы в СМИ. Ранее мэрия наотрез отказывалась чистить Молодежную, объясняя это недостатком финансирования, но, по всей видимости, чиновникам все же удалось найти некие резервы.

О своей победе сообщила в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте» горожанка Светлана Борисова, которая ранее взялась отстаивать право на тротуар на улице Молодежной. Без внимания со стороны дорожников за зиму он поднялся почти на полтора метра, и ходить по этому участку было просто опасно, но теперь в нем буквально «пробурили» туннель. «Сюжет на ТВ, трехнедельные «перепирания» с чиновниками в Instagram-аккаунтах Томенко и администрации города, многочисленные письменные жалобы в администрацию Барнаула, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, а когда терпение кончилось, то в городскую прокуратуру, и свершилось!» — объявила о своей победе горожанка.

Стало

Ранее горадминистрация в своем официальном аккаунте в Instagram сообщала ей, что данный тротуар «не включен на содержание в связи с ограниченным финансированием», а обильные осадки и плохая погода не позволяют вывезти отсюда снег. Ситуация обрела широкий общественный резонанс в соцсетях и в СМИ, особенно в свете других затрат чиновников. Так, автор Telegram-канала «Б.аул» обратил внимание на аукцион, прошедший в конце 2019 года, в ходе которого администрация выбрала себе подрядчика для печати 1000 брошюр с отчетом о деятельности мэрии за 2019 год. За полиграфическую продукцию из бюджета города заплатили 825,9 тысяч рублей.

На этом фоне обычная для Барнаула история с нечищеным тротуаром 28 февраля разрослась до скандала. Спустя несколько дней ответственные чиновники все же приняли волевое решение и направили технику на улицу Молодежную. Не исключено, что большую роль в этом сыграли и высокопоставленные чиновники краевого правительства, которые наблюдали за развитием ситуации.