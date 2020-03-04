Александр Овечкин и Шубская раскрыли пол будущего ребенка

Звездная пара ждет мальчика.

34-летний хоккеист Александр Овечкин и его 26-летняя жена Анастасия Шубская на днях устроили праздник в честь будущего малыша. Пара ждет второго ребенка. Они не стали скрывать пол ребенка и сразу отметили, что они ждут «джентльмена». Значит, будет мальчик.

«Такой красивый, душевный и веселый baby shower мне устроили мои девочки. Спасибо вам, дорогие, за прекрасный праздник и за то, что улыбка просто не покидала меня весь вечер. Очень много фотографий», — поделилась эмоциями Шубская.

Для гостей мероприятия подготовили десерты в виде мультяшных джентльменов и торт с изображением фрака. Теперь остается узнать: когда родится ребенок и какое имя дадут мальчику.

Напомним, что Овечкин и Шубская поженились в 2016-ом году. В августе 2018 у них родился сын, которого они назвали Сергеем, в честь старшего брата хоккеиста.