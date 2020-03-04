Гуманитарная миссия ООН назвала критическим положение беженцев на границе Сирии и Турции

«Сегодня мы посетили с однодневной ознакомительной миссией район на границе Турции и северо-западной Сирии, где с каждым днём возрастает необходимость гуманитарной помощи и защиты», — цитирует организацию ТАСС.

По данным ООН, с 1 декабря количество внутренне перемещенных лиц в данном районе достигло миллиона. В работе миссии приняли участие сотрудники Управления ООН по гуманитарной помощи, ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения и других подразделений. Они посетили один из лагерей беженцев и больницу, где пообщались с медицинскими работниками и пациентами.

«Мы из первых рук получили информацию об ужасающих гуманитарных последствиях продолжающегося конфликта в Идлибе, — отметили в ООН. — Люди травмированы и запуганы, им срочно нужно обеспечить доступ к безопасным местам, санитарии и продовольствию». «Все стороны конфликта должны соблюдать гуманитарное право и выполнять свои обязательства по защите гражданских лиц», — добавили во всемирной организации.