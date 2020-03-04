Актриса Зои Кравиц снялась обнаженной для модного журнала

Американская актриса Зои Кравиц, запомнившаяся зрителями по роли в картине «Люди Икс: Первый класс», участвовала в откровенной фотосессии. Снимки знаменитости, позировавшей полностью обнаженной, украсили страницы модного журнала. Пикантные фотографии Кравиц появились в издания. На одном из кадров кинозвезда запечатлена с голой грудью, прикрытой лишь бутонами цветов, вставленными в бюстгальтер в виде знака бесконечности. Для второго снимка актриса позировала в черных брюках с серебряными подвязками и красным ремнем бренда Chanel. Верхняя часть тела знаменитости украшена боди-артом, имитирующим белоснежную рубашку с галстуком и жилет черного цвета.

У Кравиц уже есть опыт подобных фотосессий. В январе актриса снялась для коллекции Yves Saint Laurent, позируя на одной из фотографий в черной прозрачной блузе с крупными золотистыми нашивками из бисера, наброшенной на голое тело.Пикантные образы знаменитости понравились поклонникам. Кравец одарили массой комплиментов, назвав «красавицей» и «чертовски привлекательной женщиной».

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