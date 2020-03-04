Анастасия Заворотнюк сегодня, 04.03.2020, новости: состояние здоровья на 4 марта

Анастасию Заворотнюк, которая борется с онкологией, отправили на лечение в Европу. Сейчас ее поместили в лучшую клинику Италии. Известно, что в Европе Заворотнюк находится в сопровождении старшей дочери Анны. Она присматривает за мамой и следит за тем, как проходит лечение.

Новости сегодня, 4 марта, Анастасия Заворотнюк

О том, что актриса с дочерью сейчас находится в Италии известно из достоверных источников. На страницах в Инстаграме Анастасии и Анны информации о поездке нет.

В СМИ появляются предположения, что Заворотнюк отправили на лечение в Италию из-за бессилия русских врачей. На страницах поддержки актрисы в соцсетях родственники не опровергают, но и не подтверждают информацию о поездке за границу.

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В середине января Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила лечение. После этого актриса жила в своем доме.

Между тем, как думает известный музыкальный критик Сергей Соседов, семья Анастасии Заворотнюк абсолютно правильно делает, не распространяя никакой информации о состоянии актрисы. «То, что её лечение максимально закрыто, — это правильно, безусловно, есть вещи частного порядка, которые являются тайной личности. А что показывать, чем хвастать? Тем, что человек тяжело болен?» — заявил эксперт.

Кстати, недавно Екатерина и Александр Стриженовы, получившие награду «Пара года», переадресовали статуэтку чете Чернышёва и Заворотнюк. Артисты пояснили, что таким образом хотели поддержать прекрасную звёздную пару, которая год назад проводила эту церемонию.

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