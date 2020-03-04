Самая большая сигара в мире в честь юбилея Фиделя Кастро

Сегодня, 13 августа, исполняется 90 лет Фиделю Кастро – лидеру кубинской революции и просто хорошему человеку. В честь юбилея вождя кубинский мастер сигарного дела (торседор) скрутил самую длинную сигару в мире.

Рекордная сигара 90 метров длиной (295 футов) появилась в мастерской, которой руководит Хосе Кастелар (Jose 'Cueto' Castelar) – известный своими рекордами торседор. Ранее Хосе Кастелар уде скручивал гигантские сигары. Длина его табачных гигантов по годам менялась таким образом:

1,4 м — 2001 год (первый рекорд мастера-табачника)

14,86 м – 2003 г.

20,41 м – 2005 г.

43,38 м – 2009 г.

81,8 м – 2011 год!

В честь юбилея Фиделя Кастро на свет появилась по-настоящему огромная сигара: на изготовление 90-метрового табачного «монстра» в 2016 году потребовалось примерно 80 кг (176 фунтов) кубинского табака и около 120 часов работы.

Интересно, что сам юбиляр бросил курить еще в середине 1980-х годов! Хотя ранее команданте был большим любителем гаванских сигар, но проблемы со здоровьем заставили Кастро завязать с курением. Болезни престарелого лидера нации заставили его передать власть в стране родному брату Раулю в 2006—2008 годах.

Тем не менее, рекорд 72-летнего табачного мастера, скатавшего 90-метровую сигару, будет официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса – заявку на регистрацию гигантской сигары уже отправили. Это будет шестой рекорд гаванца!

Источник: foxnews.com

Сам Фидель Кастро Рус появился на публике в день своего 90-летнего юбилея в бело-зеленомспортивном костюме в сопровождении действующего главы Кубы, своего брата Рауля Кастро, и президента Венесуэлы Николаса Мадуро (на фото справа).

В Интернете появились фотографии Фиделя Кастро на мероприятиях по случаю своего юбилея в театре имени Карла Маркса в Гаване. Гала-концерт в честь лидера кубинской революции продолжался около часа, но восхищенные зрители еще минут десять не отпускали Фиделя Кастро, аплодировали ему и произносили хвалебные речи в честь команданте. Но сам Кастро не выступил перед собравшимися на его юбилей.

Интересно, что кроме 90-метровой сигары, Фидель Кастро получил множество подарков, среди которых – личный сайт «Фидель, солдат идей». Сайт создан сотрудниками Университета информационных наук и интернет-портала Cubadabate. На новом виртуальном ресурсе — обширный архив фотографий, видео, писем, картин, книг, речей и других информационных материалов, связанный с именем легендарного революционера.

Как напоминают СМИ, в последний раз до своего юбилея Кастро появлялся на публике почти четыре месяца назад: в апреле команданте принял участие в открытии съезда Коммунистической партии. Тогда он произнес длинную речь, в которой, в частности, отметил, что это выступление может стать последним.