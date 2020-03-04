Самые дорогие торты для детского праздника в мире

У богатых свои причуды. Во всем мире лишь единицы могут себе позволить заказать торт на детский день рождения по цене нового автомобиля. Однако такие люди есть.

Дебби Уингхам — британский дизайнер-кондитер, исполняющий заветные пожелания сказочно богатых заказчиков. Она автор самого дорого торта в мире, увидев который, сложно поверить, что его стоимость оценивается в 48,5 миллионов фунтов стерлингов.

Дебби рассказывает, что готовит торты не только для детей, но, как показывает практика, «детские заказы» всегда самые дорогостоящие. Малыши, для которых заказывают такие лакомства, чаще всего живут в совершенно другом мире, в мире роскоши и богатства. Например, для одной четырехлетней именинницы Дебби готовила торт, используя в качестве эскиза рисунки малышки. Празднование проходило в пятизвездочном отеле в Камбрии. Торт выглядел так, словно на шоколадной фабрике Вилли Вонка произошел взрыв. По размерам он был даже выше именинницы.

Торт, идея которого вдохновлена шоколадной фабрикой Вилли Вонка.

Торт-туфельки от Дебби Уингхам.

В портфолио Дебби много оригинальных тортов для крестин. Для одной требовательной заказчицы она изготовила торт в форме яйца Фаберже, которое можно было открыть. Внутри торта был помещен крестильный браслет с розовым бриллиантом. Для другого праздника кондитер приготовила торты в виде шести дамских сумочек (модели сумочек были придуманы мамой малышки-именинницы). Дебби вспоминает, что торты выглядели столь реалистично, что охранники даже попросили пропустить их через аппарат сканирования (аналог тех конвейеров, которые устанавливаются в аэропортах). Дебби пришлось объяснить, что это десерты.

Торт, который не отличишь от настоящей дамской сумочки (несъедобна только ручка).

Дебби много путешествует и из своих поездок привозит дорогие ингредиенты. В частности, с недавних пор она готовит карамель только с добавлением уникальной золотой соли, баночка которой стоит около 200 фунтов стерлингов.

Дебби Уингхам – мама трех детей и успешная бизнес-леди.

Торт для рэппера Drake с точной копией часов Роллекс и любимой толстовки музыканта.

Сама Дебби часто не может сдержать удивления, видя, на что готовы родители ради своих малышей. «Если они делают такие подарки на четыре года, то что же они найдут на этой земле такого, что можно будет подарить на 18-летие?» – резонно замечает она. Правда, добавляет, что этим детишкам в жизни несказанно повезло.

Торт стоимостью 48,5 млн фунтов стерлингов, поскольку покрыт бриллиантами.

20.01.2018