Какой сегодня праздник: 4 марта 2020 года отмечается церковный праздник День Катыша

Сегодня, 4 марта 2020, также отмечают День Святого Казимира и другие события.

Какой сегодня праздник 4 марта 2020: церковный праздник День Катыша

День памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя, жившего на Сицилии в 8 веке, в языке русского народа очень быстро превратился в день Катыша.

Объяснение такому названию нашлось простое: в этот день в последний раз катались с горок. При этом приговаривали: «Зима на исходе, так успей на санках покататься». Считалось, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое продлит. Также иецхэзжн пекли круглые колобки-катыши на коровьем масле. Они еще назывались кокурками.

На Льва Катанского нельзя было смотреть на небо. Говорили, что это дурная примета: кто увидит падающую звезду, того ждет скорая смерть — либо потеря кого-либо из родных. Кстати, такую звезду называли… маньяком. Падение звезд называли зловещим предзнаменованием, от него отговаривались словами: «Аминь! Рассыпься!».

Были и другие недобрые приметы для этого дня. Например, такая: если кто-то заболеет в этот день, то или долго не выздоровеет, или умрет. Больному клали на ночь под мышки по куску хлеба, а утром смотрели: если хлеб засох — человеку не суждено поправиться.

А вот для будущего благополучия нужно было тайком взять у кузнеца из горна тлеющие угли и отнести их в поле. Согласно поверью, украденный огонь скреплял союз земли, сохи и бороны, грел почву, отгонял от нивы скудость и сулил в итоге славный урожай.

День Святого Казимира

Главный покровитель всей Литвы считается Казимир. Он являлся Литовским и Польским княжичем. В семнадцатом веке, его провозгласили Великим Литовским Князем. После этого времени, приняли как покровителя не только Литвы, но и Польши. Он покровительствует также молодежь этих двух стран. По специальной традиции, 4 марта проходит Богослужение.

В память Святого Казимира, все церкви читают молитвы. Для ближайших выходных во время праздника открывается ярмарка. В честь святого Казимира объявлены выходные дни. Кафедральная Площадь была заполнена народом.

Вильнюс справлял этот торжественный и важный праздник, где все принимали участие. Позже, ярмарки открылись и в других регионах страны Литвы. Устраивались различные театральные и карнавальные мероприятия. Продавались украшения, различные материалы и предметы.

День Архипа и Филимона

В этот прекрасный день отмечается прекрасный праздник двух Святых: Архипа и Филимона. Филимон был очень верующим. Поэтому поводу, у него дома назначались собрания, куда приходили все верующие христиане. Великий Апостол, которого звали Павел, сказал, что дом Филимона – это Святая домашняя Церковь. Здесь же, Филимону помогал его сын Архип. Он служил вместе со своим отцом.

Когда наступал праздничный день, все женщины на Руси должны были проводить целый день на кухне. В это время, всех нищих угощали разнообразной едой. Святой Филимон, также имел другое имя. Его по-простому в народе призвали «Филя Веший». После этого праздника, на дворе наступала весна.

Кто празднует именины 4 марта 2020?

Богдан, Максим, Никита, Федор, Федот, Макар, Евгений, Дмитрий

Что произошло 4 марта 2020 в России и мире?

Фридрих Штауфен 1152 год – был избран Германским королем

Кузьма Минин и Князь Пожарский 1818 год – открыт памятник в Москве

Балет Чайковского «Лебединое Озеро» 1877 год – состоялась премьера на сцене Большого театра

Эмиль Берлинер 1877 год – создал микрофон

Фирма «Сони» 1955 год – выпустила карманные радиоприемники

Кто родился 4 марта 2020 из знаменитостей?