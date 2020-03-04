Коллекция Криптидов Мерлина. Доказательства сказочного прошлого Земли.

В 2006 году в Лондоне, под зданием одного из сиротских приютов был обнаружен наглухо замурованный подвал.Внутри хранились сотни больших ящиков с более чем 5000 тысячами артефактов, включая загадочные скелеты и таинственные рукописи. Эти артефакты получили название «Коллекция криптидов Мерлина», поскольку они принадлежали криптозоологу, аристократу и биологу Томасу Теодору Мерлину 1782 года рождения. Этот человек посвятил свою жизнь коллекционированию и изучению странных, мистических видов.Например в этой коллекции содержится скелеты и описание некоторых видов Драконов, которые является остатками уникальных перепончатокрылых динозавров, которые обитали в горах Непала, а также далеко на севере Сибири. Последняя известная популяция была найдена в Гималаях Гуркха, Непал, под присмотром группы монахов. Ранее было известно о двух видах Драконов — Дракон Алатус и Дракон минор. Теперь мы можем добавить Дракон Магнуса, самый крупный известный подвид драконов. Рисунки, изображающие Дракона Магнуса, показывают размах крыльев до 250 футов (до 76 метров). Они в огненном ритуале, используя свои пирохимические выделения из желез в горле, сжигают тело умершего, не оставляя ничего, кроме пепла.

Сама коллекция содержит множество видов как легендарных существ, известных лишь по мифам и легендам, так и хорошо сохранившиеся остатки динозавров, которые прямо доказывают что некоторые виды динозавров дожили до нашего времени. Более подробная информация в видео:https://www.youtube.com/watch?v=vuKC0fwnl-g&t=19s Больше информации в ссылках под видео.