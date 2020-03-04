Сказочные Технологии из Былин об Илье Муромце.

Какой был настоящий уровень цивилизации Руси? На этот вопрос лучше всего могут ответить военные технологии прошлого, которые описаны в былинах про легендарного Защитника Отечества Илью Муромца.Илья́ Му́ромец (полное былинное имя — Илья Муромец сын Иванович) — один из главных героев древнерусского былинного эпоса, богатырь, воплощающий общий народный идеал героя-воина. Считается, что впервые Илья Муромец был упомянут в 1574 году в письме старосты Орши Филона, в котором он писал о былинном богатыре «Илье Муравленине» как о защитнике русских земель.Считается что прообразом былинного героя, является силач по прозванию «Чоботок», родом из Мурома, принявшего монашество в Киево-Печерской лавре с именем Илия, и причисленного в 1643 году к лику святых православной церкви как «преподобный Илия Муромец». Его мощи покоятся в Ближних Пещерах Киево-Печерской лавры, в 1988 году Межведомственная комиссия Минздрава УССР провела их экспертизу, было установлено, что мужчина умер в возрасте 40—55 лет от ранения в области сердца, и в юности он перенес паралич конечностей.Эти данные позволяют нам утверждать что Илья Муромец был реальным человеком который жил в XII веке, и скончался в Киево-Печерской лавре около 1188 года, а значит данные про реальные военные технологии, описанные в былинах, тоже могут являться достоверными, и описывать настоящий уровень Русской цивилизации того времени.

Былина – то что было в реальности, быль. Именно былины показывают нам какой именно конь служил Илье Муромцу, а все его характеристики по передвижению и боевому применению, очень схожи с характеристиками современно боевого вертолета Ми-24. Более подробно описаны стрелы Ильи Муромца, которые он применяет во множестве былин, характеристики этих стрел соответствуют современным системам залпового огня, и приближаются к ракетам с радиусом действия в сотни километров. Но самое невероятное состоит в том что в былинах описаны целые плавающие города, которая наша цивилизация только начинает проектировать, а также описаны сказочные Великаны ростом с гору – Святогор (примерно 50 метров), и деревья Гиганты которые могут служить как гробом для великанов так и средство для получения различных типов руд.Зло (-неизвестность) кроется в деталях, и когда мы рассматриваем эти детали более подробно, то нам становится понятен истинный уровень Сказочной Цивилизации Руси, а те кто знают истинное прошлое, способны создать свое будущее взяв в него только самое лучше от прошлых цивилизаций.Остальные подробности в видео:https://www.youtube.com/watch?v=vOZfHCKgqWk Больше подробностей в ссылках под видео.