Они вокруг нас. Невероятные НЛО и Инопланетяне.

Обладает ли современный человек полнотой знаний о том что происходит вокруг нас в реальном мире, или нам позволяют видеть только очень ограниченное пространство, в котором нам демонстрируют такую же ограниченную картинку виртуальной реальности? Именно на этот вопрос и будет отвечать это видео, в котором будут продемонстрированы факты как из нашего настоящего времени, так и прошлого, в которых показаны Гигантски НЛО размером с целую Планету, возле нашего Солнца, и такие же люди гигантского роста, в 50 метров, которые и могут быть пилотами НЛО с минимальным размером от 1500 до 3000 км.Древние источники гласят что такие корабли называются Вайтмара – это большая Небесная Колесница, межгалактический корабль для перелёта из одной Галактики в другую, она на землю никогда не опускается, потому что корабли такого типа очень большие, могут быть размером с Землю и больше. Вайтмары способны переносить в своём чреве до 144 Вайтман. При этом Вайтмана – это малая Небесная Колесница, на которой спускаются на землю.

Также по всему миру существует множество фактов которые показывают Гигантские летающие города ОЛИМПЫ- округлые летающие магнитные платформы, на которых живут Гиганты ростом до 20 метров.Также как в прошлом, как и сейчас, мы наблюдаем на нашей Земле индивидуальные НЛО пилотами которых, по свидетельства очевидцев являются люди ростом до 4-х метров, согласно мифам и легендам они являются выходцы из Полой Земли.Также по всему миру существует множество наблюдений НЛО небольшого размера который при приземлении мог превращаться в человекоподобных существ невысокого роста.При этом современная наука не признает наличия других цивилизаций не только на самой Земле но и в ближайшем космосе, игнорирую все факты нашего времени и свидетельства из прошлого.Остальные подробности в видео.https://www.youtube.com/watch?v=jgAjfBjaNUg Больше информации в ссылках под видео.