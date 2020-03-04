В Алтайском крае создали соцсеть диалога учителей школьников родителей посредников

По заказу Минобра Алтайского края в регионе создана социальная сеть «Образование 22», которая публично начнет работу 1 апреля. Разработкой занимался подведомственный министерству Алтайский краевой информационно-аналитический центр. Директор учреждения Михаил Рязанов рассказал ИА «Банкфакс», что с помощью нового сервиса все участники образовательного процесса смогут общаться без посредников. Предполагается, что это позволит родителям, ученикам, педагогам и чиновникам обмениваться информацией в максимально объективном ключе.

Как объяснил Михаил Рязанов, на разработку сети «Образование 22» у аналитического центра ушел год. При этом создание сервиса, по его словам, не потребовало выделения дополнительных средств. Социальная сеть будет только одной из функций нового портала, который объединит школьников, родителей, учителей и директоров школ и чиновников краевого Минобра. «Мы хотим, чтобы не было никаких посредников и непроверенных способов доставки информации. Мы должны четко понимать, что информация не искажается», — рассказал Михаил Рязанов.

Он добавил, что в приложении можно будет создавать родительские чаты по аналогии с теми, что сейчас активнее всего развиваются в WhatsApp. Однако сейчас ими могут пользоваться мошенники и «создавать панические настроения», от чего якобы будут избавлены чаты в сети «Образование 22». При этом, по словам директора аналитического центра, принуждать к использованию приложения в школах не будут, но его сможет скачать любой желающий с 1 апреля в онлайн-магазинах той или иной мобильной платформы. Причем при регистрации рядовому пользователю (ученику, родителю, простому учителю) необязательно указывать свое настоящее имя, хотя все чиновники будут авторизованы и будут отвечать на вопросы от своего имени, в том числе министр образования Максим Костенко.

Кроме того, Михаил Рязанов сказал, что свое желание подключиться к сервису изъявили вузы региона, которые могли бы напрямую общаться с потенциальными абитуриентами. Также к «Образованию 22» подключат все имеющиеся образовательные системы, например, «Сетевой край. Образование», краевой центр психолого-педагогической помощи, портал дистанционного образования Алтайского края и пр. Как отметил директор аналитического центра, разработка не закончится после запуска приложения, со временем планируется внедрение и других возможностей.

Отметим, что одной из главных тем в системе школьного образования Алтайского края является буллинг, то есть, травля отдельных учеников. Наиболее громкой за последнее время стала ситуация с избиением 15-летнего школьника группой одноклассников в селе Поперечное Каменского района, которую детский омбудсмен Ольга Казанцева назвала «игрой». Вероятно, в рамках нового сервиса школьники в том числе смогут сообщать о подобных инцидентах.