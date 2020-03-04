Роковой рейс 9268: Египет не признал терактом авиакатастрофу А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года в Египте. Суд счел: личности жертв не установлены, а крушение — авария, а не теракт, пишет «Коммерсантъ».
Обломки российского самолета, упавшего в Египте 31 октября 2015 года.
Youm7.com в ru.wikipedia.org
На борту находилось 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Все погибли.
30 семей погибших россиян подали иск к Шерифу Исмаилу, занимавшему на момент крушения А321 пост премьера Египта, и трем его подчиненным — главам МВД, минфина и авиации.
Суд признал «незаконное вмешательство» в полет лайнера неких «третьих лиц», но отклонил претензии к чиновникам, из-за халатности которых, как считают заявители, террористы пронесли бомбу на борт российского лайнера, пишет «Интерфакс».
Между тем в России все погибшие не только установлены, но и уже давно похоронены. Следственный комитет РФ однозначно назвал происшедшее над Синайским полуостровом террористическим актом, возбудив уголовное дело по соответствующей ст. 205 УК РФ.
В списках погибших было много одинаковых фамилий — люди летали отдыхать целыми семьями.
Среди погибших — две уроженки Алтая: пассажир разбившегося A321 жительница Барнаула Юлия Масленникова (27 лет) и бортпроводница Ирина Олару (22 года) из Горно-Алтайска.
Юлия Масленникова.
vk.com/memory_of_julia_maslennikova
В ближайшее время будут поданы кассационные жалобы в Верховный суд Египта на решения о якобы неустановленных личностях погибших и их родственных связей.
Авиасообщение
После этого ЧП Москва приняла решение о полной приостановке авиасообщения между Россией и Египтом.
Что произошло
31 октября 2015 года через полчаса после взлета из египетского аэропорта Шарм-эль-Шейх над Синайским полуостровом разбился лайнер А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший рейсом 9268 в Санкт-Петербург.
Террористы заявили, что это устройство взорвалось на борту российского А321
twitter.com/gcaw
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