Какой церковный праздник сегодня 7 марта 2020 года отмечают православные, что нельзя делать в этот день

1-я седмица Великого поста. Глас четвертый. Великий пост. Пища с растительным маслом

Великомученика Феодора Тирона (ок. 306) (переходящее празднование в субботу 1-й седмицы Великого поста).

Святой мученик Феодор Тирон был воином в г. Аласии Понтийской области (северо-восточная область Малой Азии, тянувшаяся вдоль берега Понта Эвксинского, т. е. Черного моря), под начальством некоего Вринка. Его принуждали принести жертву идолам. Святой Феодор твердо, во всеуслышание исповедал свою веру во Христа Спасителя. Начальник дал ему несколько дней на размышление, во время которых святой Феодор усиленно молился. Его обвинили в поджоге языческого храма и бросили в темницу на голодную смерть. Там ему явился Господь Иисус Христос, утешил и подкрепил его. Приведенный вновь к правителю, святой Феодор еще раз смело и безбоязненно исповедал свою веру, за что был предан новым истязаниям и осужден на сожжение. Мученик Феодор без трепета взошел на костер и с молитвой и славословием предал свою святую душу Богу. Это произошло около 306 года при римском императоре Галерии (305-311). Неповрежденное огнем тело святого Феодорабыло погребено в городе Евхаитах, недалеко от Амасии. Впоследствии мощи его были перенесены в Царьград, в храм, освященный во имя его. Глава же его находится в Италии, в городе Гаэте. Спустя 50 лет после мученической кончины святого Феодора, император Юлиан Отступник (361-363), желая надругаться над христианами, приказал градоначальнику Константинополя окроплять в первую седмицу Великого поста все съестные припасы на рынках идоложертвенной кровью. Святой Феодор, явившись во сне архиепископу Евдоксию, повелел ему объявить всем христианам, чтобы никто не покупал ничего на рынках, а ели вареную пшеницу с медом — коливо (кутью или сочиво).

В память этого события Православная Церковь ежегодно совершает празднование святому великомученику Феодору Тирону в субботу первой недели Великого поста. В навечерие субботы, в пятницу, на Божественной литургии Преждеосвященных Даров после заамвонной молитвы читается канон молебный святому великомученику Феодору, составленный преподобным Иоанном Дамаскиным. После этого коливо благословляется и раздается верующим. Празднование великомученику Феодору в субботу первой седмицы Великого поста описывал Патриарх Константинопольский Нектарий (381-397).

Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (167).

Святитель Поликарп, епископ Смирнский, родился около 80 г., жил в Малой Азии, в г. Смирне. Рано оставшись сиротой, он был воспитан, по указанию Ангела, благочестивой вдовой Каллистой. После смерти нареченной матери Поликарпраздал свое имение и стал вести целомудренную жизнь, служа больным и немощным. Его очень полюбил и приблизил к себе святой епископ Смирнский Вукол (память 6 февраля ст.ст.). Он посвятил Поликарпа в диакона, поручив ему проповедовать в храме Слово Божие. В то время был жив святой апостол Иоанн Богослов. Святой Поликарп был особенно близок к святому Иоанну Богослову, которого сопровождал в его апостольских путешествиях. Святитель Вукол рукоположил святого Поликарпа во пресвитера, а незадолго до кончины завещал поставить его епископом на Смирнскую кафедру. Когда совершалось посвящение святого Поликарпа во епископы, ему явился Господь Иисус Христос. Святитель Поликарп с апостольской ревностью руководил своей паствой. Пользовался он большой любовью и среди священства. С большой теплотой относился к нему святой Игнатий Богоносец. Отправляясь в Рим, где его ожидала казнь (он был растерзан дикими зверями) он писал святому Поликарпу: «Как кормчим нужны ветры или обуреваемому — пристань, так настоящему времени нужен ты для того, чтобы достигнуть Бога». На Римский престол вступил император Марк Аврелий (161-180), на христиан было воздвигнуто одно из жесточайших гонений. Язычники требовали, чтобы судья искал святого Поликарпа — «отца всех христиан» и «совратителя всей Азии». В это время святитель Поликарп по настоятельной просьбе своей паствы пребывал в небольшом селении недалеко от Смирны. Когда воины пришли за ним, святой Поликарп вышел навстречу и велел их накормить, а сам в это время стал молиться, готовясь к мученическому подвигу. Его страдания и смерть описаны в «Послании христиан Смирнской Церкви к другим Церквам» — одном из самых древних памятников христианской письменности. Будучи приведен на суд, святитель Поликарп твердо исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. Палачи хотели прибить его к столбу, но он спокойно им сказал, что не сойдет с костра, и его только связали веревкой. Пламя окружило святого, но не коснулось его, сомкнувшись в воздухе над его головой. Видя, что огонь не вредит ему, толпа язычников и иудеев стала требовать, чтоб он был убит мечом. Когда святому Поликарпу нанесли рану, из нее вытекло так много крови, что она погасила пламя. Тело священномученика Поликарпа сожгли. Смирнские христиане с благоговением собрали его честные останки, свято чтя его память. Сохранился рассказ о святом Поликарпе его ученика, святого Иринея Лионского, который приводит Евсевий в «Церковной Истории» (V, 20): «Я был еще очень молод, когда видел тебя в Малой Азии у Поликарпа, — обращается святой Ириней к своему другу Флорину. — …Я мог бы теперь указать место, где сидел блаженный Поликарп и беседовал, — мог бы изобразить его походку, образ его жизни, внешний вид, его беседы к народу, его дружеское обращение с Иоанном, как он сам рассказывал, и с прочими самовидцами Господа, — то, как он припоминал слово их и пересказывал, что слышал от них о Господе, Его учении и чудесах… По милости Божией ко мне, я и тогда еще внимательно слушал Поликарпа и записывал слова его не на доске, но в глубине моего сердца… Итак, могу засвидетельствовать перед Богом, что если бы этот блаженный и апостольский старец услышал что-нибудь подобное твоему заблуждению, то он тотчас заградил бы слух свой и изъявил бы негодование свое обычною поговоркою: «Боже Благий! До какого времени Ты допустил меня дожить». При жизни святитель Поликарп написал несколько Посланий к пастве и писем к разным лицам. До нашего времени дошло его Послание к Филиппийцам, которое, по сообщению Блаженного Иеронима, читалось в Малоазийских церквах за Богослужением. Оно было написано святителем в ответ на просьбу Филиппийцев прислать им сохранившиеся у святителя Поликарпа письма священномученика Игнатия Богоносца.

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Преподобного Поликарпа Брянского (1620-1621).

Преподобный Поликарп Брянский, как предполагают, в миру был князем Петром Ивановичем Борятинским, потомком святого Михаила, князя Черниговского (память 20 сентября). Это предположение выдвинуто из-за участия Борятинских в судьбе Брянского Спасо-Преображенского монастыря. Время жизни его относят к ХVI в. Имя князя Петра Борятинского нередко встречается в актах ХVI в. Так он в числе других был отправлен на реку Сестру воевать против шведского короля. В 1576 г. он был назначен воеводою в Тулу. В 1580 г. Борятинский, поставленный воеводою в Холму, был пленен литовцами вместе с осадным головою Паниным. По возвращении из плена при Борисе Годунове, Борятинский подвергся опале. В 1591 г. он был назначен воеводою в Тюмень, а через несколько лет оставил мир, удалился в Брянск и принял постриг с именем Поликарп. Преподобный на свои средства устроил обитель в честь Преображения Господня и проводил в ней строгую подвижническую жизнь. Святой Поликарп был первым настоятелем этой обители. Там он скончался в 1620 или 1621 г. и был погребен.

Преподобного Моисея Белозерского.

Преподобный Моисей Белозерский был подвижником Троицкого монастыря на Белоозере в конце ХV — начале ХVI в. Троицкий Устьшеханский монастырь, в котором подвизался преподобный Моисей, перенесен им с устья р. Шексны на посад Белозерска около 1480 г. О преподобном Моисее известно, что он отличался даром прозорливости.

Преподобного Александра монаха, первоначальника обители «Неусыпающих» (ок. 430).

Преподобный Александр, первоначальник обители «Неусыпающих», родился в Азии и получил образование в Константинополе. Он состоял некоторое время на военной службе, однако, чувствуя призвание к иному служению, оставил мир и принял пострижение в одной из пустынных обителей близ Антиохии под руководством игумена Илии. Восходя из меры в меру по ступеням иноческих подвигов, он получил благословение игумена на пустынножительство. Подвизался преподобный в пустыне, наедине со Святым Евангелием, единственным, что он взял с собой. Затем Господь призвал его на проповедь язычникам. Он обратил к вере местного градоначальника Раввулу, который преуспевал впоследствии в церковном служении, был удостоен святительского сана и целых 30 лет управлял епископской кафедрой в городе Едессе Наконец, преподобный Александр поселился невдалеке от реки Евфрат. Иноки собирались вокруг него, привлекаемые высотой его молитвенного подвига и духовной опытностью. Возник монастырь, насчитывавший до 400 монахов. Тогда святой игумен в своей молитвенной ревности решил устроить в обители ни днем, ни ночью не прекращающееся славословие Господу. Три года преподобный авва молился, чтобы Бог открыл ему, угодно ли Ему будет установление такого монастырского правила. И, по откровению Божию, ввел в обители следующий порядок: все иноки были разделены им на 24 молитвенные стражи. Каждый час сменяясь, день и ночь они пели на два лика святые псалмы, за исключением часов, когда в церкви совершалось Богослужение. Отсюда и пошло наименование «обители неусыпающих», потому что неусыпное пение возносилось подвижниками Богу. Двадцать лет правил преподобный Александр монастырем на Евфрате. Затем, оставив игуменом своего ученика, опытного старца Трофима, отправился с избранной братией по городам, пограничным с Персией, с проповедью Евангелия и обращения к духовной жизни. Дойдя до Константинополя, столицы Византийской империи, он и здесь основал обитель с излюбленным им уставом «неусыпающих». Скончался преподобный авва в глубокой старости после пятидесяти лет непрестанных иноческих подвигов. Датой его преставления называют 430 год.

Сщмчч. Алексия, Николая, Михаила пресвитеров и мч. Сергия (1938). Новосщмч. прот. Николая Дмитрова. Прпп. Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, пустынников Сирийских (V).

Прп. Горгонии, сестры свт. Григория Богослова (Греч.). Прп. Дамиана Есфигменского (Греч.). Новомч. Дамиана, инока Афонского (1658) (Греч.). Св. Иоанна, жнеца Стилосского в Калабрии (XI). Прп. Космы Зографского (1281). Мч. Лазаря Нового. Пелопонесского (1618). Св. Назария игумена Валаамского (1809). Св. Милдбурги игумении Мух-Венлокской. Мч. Климента (Греч.). Мц. Феи (Греч.).

Православные церковные праздники в марте 2020 года

1 марта 2020 года воскресенье

Заговенье на Великий пост.

День памяти великомученика Феодора Тирона.

Cвященномученика Ермогена, патриарха Московского и всeя Руси, чудотворца.

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.

Масленица.

2 марта 2020 года понедельник

Седмица 1-я Великого поста.

Великий канон Андрея Критского.

День памяти Cвятителя Льва, папы Римского.

Пpеподобно Космы Яхромского.

Святого Агапита, исповедника.

Постный день.

3 марта 2020 года вторник

Седмица 1-я Великого поста.

Великий канон Андрея Критского.

Апостолов Архиппа и Филимонa и мученицы равноaпостольной Апфии.

Преподобного Феодора Санаксарского.

Продолжается Великий пост.

4 марта 2020 года среда

Седмица 1-я Великого поста.

Великий канон Андрея Критского.

Преподобного Льва, епископа Катанского.

Преподобномучеников Валаамских: Тита, Тихона, Геласия, Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, Афанасия, Серапиона, Варлаама, Афанасия, Антония, Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна.

Продолжается Великий пост.

Дмитриевская родительская суббота в 2018 году, когда празднуем в ноябре: история и традиции

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5 марта 2020 года четверг

Седмица 1-я Великого поста.

Великий канон Андрея Критского.

Преподобного Тимофея в Символех.

Святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского.

Празднование иконы Божией Матери Козельщанской.

Продолжается Великий пост.

6 марта 2020 года пятница

Седмица 1-я Великого поста.

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.

Мучеников Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных.

Преподобного Афанасия Павлопетрийского, исповедника.

Продолжается Великий пост.

7 марта 2020 года суббота

Седмица 1-я Великого поста.

День памяти великомученика Феодора Тирона.

День памяти священномученика Поликарпа, eпископа Смирнского.

Обретение мощей блаженной Матроны Московской.

Празднование иконы Божией Матери Рождество Пресвятой Богородицы «Сокольская».

Продолжается Великий пост.

8 марта 2020 года воскресенье

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

Празднование иконы Божией Матери Кипрской (Стромынской).

Продолжается Великий пост.

9 марта 2020 года понедельник

Седмица 2-я Великого поста.

Святителя Тарасия, архиeпископа Константинопольского.

Продолжается Великий пост.

10 марта 2020 года вторник

Седмица 2-я Великого поста.

День памяти святого Порфирия Газского.

Празднование иконы Божией Матери Межетской.

Продолжается Великий пост.

11 марта 2020 года среда

Седмица 2-я Великого поста.

Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.

Продолжается Великий пост.

12 марта 2020 года четверг

Седмица 2-я Великого поста.

Преподобного Василия Декаполита.

Священномученика Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского.

Продолжается Великий пост.

13 марта 2020 года пятница

Седмица 2-я Великого поста.

День памяти преподобного Кассиана (Иоанна Кассиана) Римлянина, иеромонаха.

Празднование иконы Божией Матери «Девпетерувская».

Продолжается Великий пост.

14 марта 2020 года суббота

Седмица 2-я Великого поста. Поминовение усопших.

День памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской, игумении.

Продолжается Великий пост.

15 марта 2020 года воскресенье

Неделя 2-я Великого поста.

Празднование иконы Божией Матери, именуемoй «Державная».

День памяти святителя Арсения, епископа Тверского.

Продолжается Великий пост.

16 марта 2020 года понедельник

Седмица 3-я Великого поста.

День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

Преподобной Пиамы девы.

Празднование икон Божией Матери Волоколамской, «Знамение» Златоустовской.

Продолжается Великий пост.

17 марта 2020 года вторник

Седмица 3-я Великого поста.

День памяти благоверного князя Даниила Московского.

Продолжается Великий пост.

18 марта 2020 года среда

Седмица 3-я Великого поста.

День памяти мученика Конона Исаврийского.

Обретение мощей благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.

Чествование икон Божией Матери «Воспитание».

Продолжается Великий пост.

19 марта 2020 года четверг

Седмица 3-я Великого поста.

День памяти мучеников 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними

Чествование икон Божией Матери «Ченстоховская», «Шестоковская», «Благодатное Небо».

Продолжается Великий пост.

20 марта 2020 года пятница

Седмица 3-я Великого поста.

День памяти священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора.

Празднование иконы Божией Матери «Споручница грешных».

Продолжается Великий пост.

21 марта 2020 года суббота

Седмица 3-я Великого поста. Поминовение усопших.

День памяти преподобного Феофилакта исповедальника, епископа Никомидийского.

Празднование иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной.

Продолжается Великий пост.

22 марта 2020 года воскресенье

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.

Праздник 40 мучеников Севастийских.

Празднование иконы Божией Матери «Слово плоть бысть» Албазинской.

Продолжается Великий пост.

23 марта 2020 года понедельник

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.

День памяти мучеников Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона (Серапиона), Папия, Леонида и мучениц Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих.

Продолжается Великий пост.

24 марта 2020 года вторник

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.

День памяти святителя Софрония, патриарха Иерусалимского.

Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца.

Продолжается Великий пост.

25 марта 2020 года среда

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.

День памяти преподобного Феофана исповедальника, Сигрианского.

Святителя Григория Двоеслова, папы Римского.

Преподобного Симеона Нового Богослова, игумена.

Празднование иконы Божией Матери Лиддской (На столпе в Лидде).

Продолжается Великий пост.

26 марта 2020 года четверг

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.

Перенесение мощей святителя Никифора исповедальника, патриарха Константинопольского.

Празднование иконы Богородицы Молдавской.

Продолжается Великий пост.

27 марта 2020 года пятница

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.

День памяти преподобного Венедикта Нурсийского, игумена.

Святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси.

Празднование икон Богородицы Феодоровской, Умиление Себежской (Опочецкой), «Вертоград заключенный».

Продолжается Великий пост.

28 марта 2020 года суббота

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Поминовение усопших.

День памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая (Тимофея), Ромила, Александра, Александра (другого), Дионисия и Дионисия (другого).

Продолжается Великий пост.

29 марта 2020 года воскресенье

Неделя 4-я Великого поста.

День памяти преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского.

Мученика Савина Ермопольского.

Продолжается Великий пост.

30 марта 2020 года понедельник

Седмица 5-я Великого поста.

День памяти преподобного Алексия, человека Божия.

Преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца.

Продолжается Великий пост.

31 марта 2020 года вторник

Седмица 5-я Великого поста.

День памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Продолжается Великий пост.

Церковные посты в марте 2020 года

Многодневный пост в марте 2020 — с 2 марта начало Великого поста. Самого длинного поста в современной православной церкви..

— с 2 марта начало Самого длинного поста в современной православной церкви.. Однодневные посты — нет.

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