Гомосексуального модного блогера Петрова выселили из квартиры из-за шума и драк

Хозяйка квартиры расторгла с Андреем Петровым договор аренды.

Популярный модный блогер Андрей Петров потерял съемное жилище. Полоса несчастий началась с драки с соседом, известным писателем и основателем «Учительской газеты» Арсланом Хасавовым. Петров получил травмы, в том числе сорванный накладной ноготь. Теперь он еще и бездомный – домохозяйка расторгла с ним контракт.

Квартирная хозяйка имела все поводы возмущаться – ее обвинили и оштрафовали за то, что на ее территории проживает человек, не имеющий регистрации в Москве и Московской области. В итоге Петров был выселен. Ему также был выписан штраф.

У домовладелицы накопились претензии к бьюти-блогеру. Соседи постоянно жаловались на постоянный шум из-за вечеринок – Петров и друзья любили громко слушать музыку.

Конфликт, который произошел два дня назад, также связан с шумной тусовкой у Петрова. Сосед высказал претензии блогеру из-за шума. Во время разборок Петров брызнул в противника перцовым баллончиком. В дело вмешался другой сосед – Арслан Хасавов. Но и Хасавова Петров обрызгал струей газа. В итоге блогера и его друзей побили. В том числе пострадал блогер Дмитрий Городецкий.

Андрей Петров утверждает, что напротив, баллончик использовал сам Хасавов. По мнению блогера, истинной причиной было то, что писатель – гомофоб.

Напомним, что в начале Андрей Петров стал гостем студии «Блокнота».