Глава Еврокомиссии: Турция находится в сложной ситуации

Напомним, что греческая полиция столкнулась в минувшие выходные с тысячами мигрантов, стремящихся попасть в ЕС из Турции, которая с 2016 года сдерживает миграцию с Ближнего Востока в Европу в обмен на средства для помощи беженцам.

«Я признаю, что Турция находится в сложной ситуации в отношении беженцев и мигрантов. Но то, что мы видим сейчас, не может быть ответом или решением», — цитирует главу ЕК Duvar.

Фон дер Ляйен посетит греко-турецкую границу 3 марта, а Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии — которая также граничит с Турцией, — должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре позже.

27 стран ЕС изо всех сил пытаются согласовать совместную позицию по отношению к Турции, которая заявляет, что она больше не будет соблюдать свою сделку с ЕС в 2016 году, поскольку очередная эскалация войны в Сирии посылает новую волну беженцев на её собственную землю, указывает издание.

Отношения ЕС с Анкарой уже давно напряжены из-за проблем с правами человека, резкого подавления критики после неудачного переворота 2016 года и недавнего бурения углеводородов на Кипре.

ЕС также был разделён в вопросе о том, как разделить бремя заботы о беженцах и мигрантах, прибывающих на его территорию, с тех пор как в 2015-2016 годах всплеск притока беженцев практически захлестнул Европу.

Хаотичное прибытие более миллиона человек напрягало службы безопасности и социального обеспечения ЕС, а также подпитывало поддержку правых, евроскептических и антииммиграционных партий во многих государствах-членах.

«Мы должны поддержать Грецию и вместе бороться с шантажом Эрдогана. Европа должна сделать это, наконец, установив всеобъемлющую европейскую миграционную политику, к которой мы уже призывали с весны 2015 года», — сказал в свою очередь законодатель ЕС Гай Верхофстадт.

Варианты решения кризиса от ЕС включают в себя предоставление дополнительных средств для более чем 3 млн беженцев, которых принимает Турция, увеличение гуманитарной помощи внутри Сирии и поддержку прифронтовых стран Греции и Болгарии в охране внешней границы блока.

Кроме того, ЕС стремится взаимодействовать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и рассмотреть, что он может сделать, чтобы возродить их миграционный пакт.

«Мы находимся в очень сложной ситуации. Мы должны выразить какую-то солидарность с Турцией, чтобы иметь возможность оказывать на них давление по вопросам миграции. Но первое чрезвычайно чувствительно для таких государств-членов, как Греция и Кипр. Непонятно, что мы можем сделать», — заявил один из дипломатов ЕС в преддверии экстренной встречи 27 национальных посланников ЕС в Брюсселе.