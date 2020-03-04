Дочь Ирины Шейк осваивает свой первый в жизни колесный транспорт

У Ирины Шейк подрастает дочь, девочка осваивает первый в своей жизни колёсный транспорт, которым стал самокат. На наследницу надели специальный защитный шлем, причём она каталась под контролем Брэдли Купера. Согласно имеющейся информации, прогулка Купера с дочерью Леей состоялась на улицах Нью-Йорка. Многочисленные прохожие получили возможность наблюдать, как молодой отец, не теряя терпение, помогал малышке осваивать самокат. Девочке в нынешнем месяце исполнится три года, за ней осуществляется должный уход. Чтобы ребенок не замёрз, его одели в длинную тёплую куртку. Предположительно, именно глава семейства подарил дочери первый в её жизни колёсный транспорт. Шейк, которая часто совершает прогулки с Леей, ещё ни разу не видели с самокатом.Сам Брэдли Купер в настоящее время снимается в новом кинофильма под названием «Аллея кошмаров». Режиссёром в данной киноленте является Гильермо дель Торо. Актёр уговорил главу проекта сделать паузу в работе, что позволило ему уделить время своей дочери. Ирина Шейк сейчас задействована в модных показах во Франции, а отец заботится о дочери, находясь дома. READ Крейг Райт получил патенты США на whitepaper Биткойна