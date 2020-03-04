Бритни Спирс показала пикантные фото с бойфрендом Сэмом Асгари

Бритни Спирс показала новую фотографию с возлюбленным Сэмом Асгари, который празднует свои именины. Ему исполнилось 26 лет, и певица решила первой поздравить его с праздником. Бритни Спирс опубликовала серию пикантных фотографий со своим бойфрендом Сэмом Асгари на личной странице в Instagram. Вокалистка продемонстрировала подписчикам снимки, где она запечатлена в кружевном белье белого цвета, а именинник — с голым торсом.В посте знаменитость поздравила Сэма Асгари с праздником и написала, что очень любит его. Ответную публикацию уже разместил и сам бодибилдер, который тоже показал новые фото с возлюбленной. Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали избраннику Спирс всего хорошего, выразив благодарность за то, что сделал певицу очень счастливой.

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Напомним, пара вместе уже больше трех лет. Они стали встречаться после того, как Сэм Асгари снимался в клипе вокалистки. Влюбленные вместе пережили не только радостные события, но и сложные моменты. Манекенщик оставался с Бритни Спирс, даже когда она лечилась в психиатрической клинике.