Владимир Яглыч объяснил, почему решил показать 2-летнюю дочь общественности

Российский актер Владимир Яглыч рассказал, почему решил показать свою 2-летнюю дочь Еву общественности. Таким образом, он с женой попытался лишить «доброжелателей» возможности «хайпануть» на их семье благодаря эксклюзивным кадрам. Яглыч уже давно разграничил личную и общественную жизнь. Как правило, знаменитость не делится в интервью или с поклонниками подробностями о делах в семье. По его словам, он не понимает, зачем некоторые родители уже в раннем возрасте заводят аккаунт в Instagram для своих детей – подобный подход 37-летний актёр и его супруга не поддерживают.Яглыч рассказал, почему они с возлюбленной всё же сделали семейную фотосессию, попав на обложку глянцевого издания вместе с 2-летней дочерью. Оказывается, супруги подобным образом лишают «любителей хайпа» возможности пропиариться за счет эксклюзивных фотографий с маленькой девочкой. READ Дэвид Бэкхем поддержал принца Гарри в желании лишиться королевских полномочий