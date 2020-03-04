«Не сотвори себе кумира»: Отец Юлии Началовой призывает общество ценить людей при жизни

Отец безвременно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой в своей книге о дочери говорит о том, что не понимает людей, которые «убивают» его и всех близких, делая артистку почти святой. Он уверен, что ценить людей надо при жизни. Нарушая 2-ю Заповедь Библии, некоторая часть фанатов певицы превратила её могилу в объект поклонения. Отдельные, как говорит отец покойной звезды, «странные» личности не только считают её святой, но и придают сверхъестественную силу могильной земле, пытаются «излечиться» от всех болезней. Большинство людей отрицательно воспринимают такой способ почтить память Юлии Началовой, а для членов её семьи это вообще «убийственно». В книге, которую выпустил Виктор Началов, он рассказывает о сложном пути дочери на большую сцену, который она сумела пройти. Однако ценить человека нужно при жизни, уверен скорбящий .Он не может понять, почему такой ажиотаж в СМИ, а те, кто и при жизни Началовой искал изъяны и проступки, продолжают и сейчас писать о ней неправдивую информацию. Своей книгой отец попытался очистить образ ушедшей навсегда дочери от всего наносного и лживого, не делая её при этом святой.

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