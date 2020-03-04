США и Эстония условились укреплять сотрудничество против «российской угрозы»

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Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Пентагон сообщил, что американская сторона и Эстония договорились укреплять сотрудничество, в том числе и по противодействию «российской угрозе». К такому решению пришли главы Минобороны США Марк Эспер и Эстонии Юри Луйк после встречи в американском ведомстве, передает «Интерфакс».

Стороны поговорили про двустороннее военное сотрудничество и продвижение общих интересов. В распространенным заявлении Пентагона говорится, что министры также обсудили будущее альянса НАТО, проблемы безопасности и Россию.

«Россию и непосредственную угрозу, которую она представляет для стран Балтии», — уточняется в тексте.

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