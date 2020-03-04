Трамп поддержал идею Путина провести саммит «пятерки» совбеза ООН

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина о проведении саммита глав государств-постоянных членов совета безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Россия рассчитывает, что время и место его проведения будут согласованы в ближайшее время. «Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы сможем достичь согласия. Тогда об этом будет объявлено», — цитирует ТАСС Лаврова.

Инициативу, подчеркнул он, уже поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин.

«И вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения», — сказал он.

Напомним, предложение было высказано Путиным в январе на пятом всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле. Речь идет о совместном заседании представителей таких стран, как Россия, Китай, США, Франция и Великобритания.

По словам Путина, лидеры пяти держав несут особую ответственность за сохранение цивилизации, а сейчас их встреча особенно необходима. Саммит, полагает президент России, можно провести в любой точке мира.