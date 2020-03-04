Центр «Фобос»: менять зимнюю резину на летнюю лучше в апреле

Уверенно менять зимнюю резину на летнюю в этом году можно будет в начале апреля. Об этом рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Москве и центральной части России климатическая весна наступила на месяц раньше нормы, поэтому снежный покров в столице полностью сойдет уже 5 марта.

«В принципе при таких условиях шины уже очень хочется поменять, но ситуация складывается таким образом, что в конце марта и в начале апреля ночью температура может понижаться до нулевых отметок», — сказал Евгений Тишковец.

Из-за того, что ночи еще морозные, лучше отложить сезонную смену шин хотя бы до начала апреля, добавил он.