Компания BMW представила обновленный логотип

Компания BMW представила обновленный фирменный логотип. Сохранив круглую форму, эмблема BMW лишилась цветовой заливки внешнего круга, а также стала более плоской и минималистичной.

В BMW считают, что новый логотип олицетворяет прогрессивность марки и полностью соответствует ожиданиям живущей в «цифровом мире» молодежи. Отличить его от старого можно по другому начертанию аббревиатуры BMW и прозрачному внешнему кругу, ранее «залитому» в сплошной черный цвет.

Первым «носителем» свежей эмблемы стал концепт электрического седана BMW i4, о котором «Автоновости дня» писали несколько часов назад. На нем видно, что внешняя, незакрашенная часть лого соответствует цвету кузова автомобиля и выглядит более плоской, чем прежде.

Концепт-кар BMW i4 получил камеры вместо зеркал, изогнутый экран в салоне и уникальную акустическую систему, созданную вместе с голливудским композитором Хансом Циммером, известным по фильмам «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь», «Король Лев» и «Мадагаскар». Производство серийного i4 наладят на заводе в Мюнхене в 2021 году.