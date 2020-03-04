Goodyear представила шины, которые могут служить вечно

Компания Goodyear представила концептуальную шину reCharge, которая сама восстанавливает свой протектор и любые механические повреждения. Такой покрышке не страшны проколы и порезы, поэтому водителю не придется беспокоиться о давлении в ней или менять ее на новую.

Как сообщают «Автоновости дня», reCharge стала первой в мире бескамерной автомобильной шиной, созданной из высокотехнологичных и экологичных материалов – каучука из одуванчиков и синтетической паутины.

Главная особенность изобретения в том, что через сеть тонких трубок на поверхность покрышки поступает специальная смесь, которая проникает в верхний слой и затвердевает, тем самым, восстанавливая протектор и устраняя любые повреждения, в том числе глубокие. Сама смесь хранится в сменных канистрах в ступице колеса, поэтому воспользоваться ей можно в любой момент.

В Goodyear говорят, что технология допускает использование разных «восстановительных» растворов, с помощью которых водитель сможет адаптировать шины под конкретный тип дорожного покрытия, погодные условия или время года. Например, во избежание заносов в гололед резина может быть мягкой, а в жару – твердой, чтобы автомобиль не увязал в плавящемся асфальте и не повреждал его.

Впрочем, о серийном производстве и, тем более, применении самовосстанавливающихся шин пока речи не идет. На их финальную доработку, по словам создателей, уйдет минимум 10 лет.