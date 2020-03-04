Названы продукты, которые можно есть православным во время Великого поста

Пост начинается в понедельник, за седмицу до Пасхи, заканчивается он в субботу, перед этим торжественным событием. В 2020 году пост проходит в период с 2 марта по 18 апреля. Стоит отметить, что пост состоит из двух частей- Святой Четыредесятницы (первые шесть недель) и Страстной Седмицы (последняя неделя — шесть дней). Каждая неделя поста имеет собственное название и символическое значение.

Что можно есть и что нельзя в Великий пост

Календарь питания по дням для мирян помогает правильно понять, что можно, а что запрещено употреблять в пищу во время Великого поста. Под запрет попадают следующие продукты питания:

мясо и его производные (ветчина, колбасы и пр.);молочные продукты, в том числе сыр, йогурт, кефир, творог и сливочное масло;яйца;жирная сдоба;кофе;алкоголь.

Во время поста запрещено есть слишком сладкую пищу или слишком пряную и соленую. Это считается излишеством. Несмотря на всю строгость поста, список продуктов, которые можно употреблять в пищу, достаточно объемный:

овощи – свежие, соленые, маринованные, вареные, квашеные;любые крупы;бобовые;грибы – свежие, сушеные, маринованные, соленые;свежие ягоды и фрукты;варенье;сухофрукты;ржаной, злаковый, черный хлеб;орехи;мед;растительные масла;чай, соки, компоты, кисели.В разрешенные дни можно употреблять в пищу рыбу в тушеном, печеном или вареном виде. Разрешается есть морепродукты, однако не стоит приобретать дорогие устрицы, мидии и черную икру.