Турция сбила два сирийских самолета в Идлибе

Самолет F-16 ВВС Турции ударил в сирийской провинции Идлиб по самолету армии президента Сирии Башара Асада. Информацию об этом во вторник, 3 марта, передает телеканал Orient на своей странице Twitter.

По информации сирийского государственного агентства SANA, самолет армии президента был сбит истребителем из Турции, когда участвовал в антитеррористической операции в Идлибе. Больше информации пока нет.

Министерство обороны Турции уже дало подтверждение этой информации.

Обзор карты боевых действий в Сирии на 4 марта

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том, что в одном из оккупированных «Демократическими силами Сирии» (запрещена в РФ) районов Дейр-эз-Зора произошло новое нападение неизвестных. Согласно опубликованным данным, в результате детонации СВУ в одном из жилых домов в населенном пункте Джейдет-Акидат погиб мирный житель. В установке бомбы подозреваются террористы запрещенной в России организации «Исламское государство», осуществляющие подпольную деятельность.

Напомним, ранее «спящие ячейки» ИГ также обвинялись в организации взрыва в городе Хаджин, жертвой которого стала семья из трех человек.

В воскресенье сирийские военные сбили четвертый турецкий беспилотник, который пытался нанести удар по позициям ВС САР на западе Хамы. Системы ПВО Сирии уничтожили БПЛА над городом Джурин.

Между тем на этом участке фронта продолжается вялотекущее противостояние. Боевики проводят вылазки, охотясь за сирийской техникой, используя для этого ПТРК.